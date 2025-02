Sztárparádé és elképesztő kaszkadőrmutatványok a Lánchíd felett, látványos akciójeleneteket forgattak Budapesten

Ahogy arról beszámoltunk, a hétvégén lezárták a Lánchidat, valamint a pesti alsó rakpart Eötvös tér és Jászai Mari tér közötti szakaszát, ugyanis ismét világsztárok forgatnak Magyarországon, és éppen akciódús és igen látványos jeleneteket vettek fel az említett helyszíneken. Sőt, nem is csak a földön, hanem a levegőben is, ugyanis több helikopter is körözött a Duna felett, amelyekre nemegyszer kaszkadőrök ugráltak a háztetőkről, esetleg a Lánchíd tetején rohangált egy-egy színész.

A napokban Emilia Clarke, Keanu Reeves és Halle Berry is feltűnt már a magyar fővárosban, viszont szombatra befutott John Cena is, hogy rögzítsék az új filmhez a volt pankrátor jeleneteit is. Az alábbi videón például jól látszik, hogy Cena dublőre egy helikopter aljába kapaszkodva – természetesen biztosítókötéllel is rögzítve – lóg a levegőben, miközben egy operatőr a gépből veszi.

Ez azonban még csak a kezdet volt, ugyanis arról is készült felvétel, ahogy a dublőr a Lánchíd oldalán szalad felfelé, miközben két helikopter is köröz a feje felett – az egyik éppen az, amelyikkel az előző videón a levegőbe emelkedett, és egy operatőr is csücsült rajta.

A harmadik felvétel viszont már tényleg nagybetűs hollywoodi akció, hiszen ezen az látható, hogy Cena kaszkadőre a Lánchíd tetejéről nekifut, és átugrik az éppen ott lebegő helikopterre, és annak aljában megkapaszkodik. Ilyen jeleneteket tényleg ritkán látni élőben, úgyhogy akik éppen arra jártak, egészen egyedi élménnyel lettek gazdagabbak.

@borsonline Tiszta Hollywood: Hihetetlen akciójelenetek a Lánchídnál Több világsztár is érkezett Budapestre filmet forgatni. Hogy pontosan melyik produkció forgatásába leshettünk be, azt nem tudni, de az akciójelenetek látványosra sikeredtek. A kaszkadőrök természetesen biztonsági intézkedések mellett hajtották végre a jeleneteket. #bors #budapest #hollywood #világsztár #keanureeves #forgatás #breakingnews #news #breaking #exkluzív #akciófilm #kaszkadőr ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Végül van még egy videónk, amelyben a két már látott és említett helikopter a Duna felett köröz, miközben a rakparton egy autó kíséri őket, és abból is felvételeket készítenek a látványos jelenetekről.

Hogy melyik produkcióról lehet szó, arról még nem igazán hallani semmit, viszont többen a John Wick ötödik felvonását sejtik az akciódús jelenetekből ítélve, de sokkal valószínűbb, hogy a Constantine 2 vagy a BRZRKR című filmek egyes jeleneteit láthatjuk. Viszont érdekesség, hogy egyelőre egyetlen olyan jövőbeni produkciót sem látni, amelyben Reeves és Cena is szerepelne, így igazából még bármelyik lehet.