Megszegte az édesapja zenei örökségéhez kapcsolódó fogadalmát Koós Réka

Bár a 2019. március 2-án meghalt Koós János olyan slágereket hagyott hátra, mint a Kislány a zongoránál, a Mondjátok meg Máriának vagy a Sír a telefon, ezeket a dalokat a lánya sosem énekelte el. Koós Réka korábban azt mondta, úgy érzi, ezek a szerelmes dalok egy férfi előadásában igazán hitelesek, ezért nem tartja helyénvalónak, hogy ő maga színpadra vigye őket.

Azonban egy kevésbé ismert és népszerű dal, a Csak érd el, ha tudod című szám egészen más hatással volt rá.

Ezzel a dallal valahogy maguktól mentek a dolgok. Imádom Spanyolországot, elkezdtem spanyolul tanulni, majd megismerkedtem a flamencotánccal, amit szintén imádok. Ekkor kezdtem flamencogitárost keresni, így akadtam rá Illés Jánosra. Pecze Balázs trombitaművészt már ismertem, így az ő segítségükkel feldolgoztam édesapám régi dalát

– mesélte a Blikknek Koós Réka.

A lapnak azt is elárulta, hogy a feldolgozás egyfajta szerelemprojektként indult, amiben teljesen szabadon kísérletezhetett. Úgy érzi, most jutott el arra a pontra az életében, hogy igazán azzal foglalkozhat, amit szeret. Bár a musicalek és koncertek továbbra is meghatározó részei a karrierjének, most lehetősége nyílt egy személyesebb zenei világ felfedezésére is.

Persze ennek ellenére mindig akadnak nehézségek is, a művésznő szerint azonban a kívülállók gyakran idealizálják az előadóművészek életét, pedig a valóság ennél sokkal árnyaltabb.

Ez a szakma nem fekete vagy fehér, hanem inkább szürke. Nem tartom cikinek például fellépni egy falunapon, amikor látom, hogy az ott élő embereknek gyakorlatilag ez az évi egy kulturális esemény jut, ugyanakkor léptem már fel olyan csilivili céges rendezvényen, ahol az öltözőben le sem ültem szívesen, olyan koszos volt

– fogalmazott, majd elárulta, hogy szerinte egyre nehezebb dolga van az 50 feletti musical-színésznőknek, hiszen alig születnek olyan szerepek, amelyeket rájuk szabnának.

A társadalmi elvárásokkal kapcsolatban is határozott véleménye van. „Nem fogok beállni a sorba, és nem fogok mérget fecskendeztetni az arcomba, csak hogy eggyel kevesebb ráncom legyen. Nem azt mondom, hogy elítélem, vagy hogy én soha nem fogom semmimet plasztikáztatni, mert ezt nem tudhatom. Azt viszont tudom, hogy nem jó irány az, ha ezt elvárások miatt teszi valaki, és nem meggyőződésből” – emelte ki Koós Réka, aki a lapnak elárulta, gyerekkora óta ADHD-val küzd, így tudatosan próbál lassítani az életén, amiben új hobbija, a horgolás segíti.