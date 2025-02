Aggódnak a rajongók Justin Bieberért, szörnyű állapotban kapták lencsevégre az énekest

Justin Bieber aggodalmat váltott ki rajongói körében, mivel sorozatosan olyan képek kerülnek elő róla, amelyeken láthatóan sápadt és sovány, és túlméretezett kopott ruhákat visel – írja a Daily Mail.

A 30 éves énekes most boldog időszakot kellene éljen, hisz 2024 augusztusában született meg első gyermekük Hailey Baldwin Bieberrel. Az énekes mindig is rajongott a bő ruhákért, most azonban fürdőköpenyben és Ugg csizmában kapták lencsevégre New York utcáin.

Tavaly januárban még a megszokott énjét láthatták követői – egészséges megjelenésű szelfiket osztott meg Instagramon – de a viselkedésében bekövetkezett változás hamar történt. Közre játszhat ebben egykori mentorának, Diddynek a kegyelméből való kiesés, s a rapper őrizetbe vétele szexuális kereskedés és zsarolási bűncselekmények miatt, csak még tovább rontott a helyzeten.

Diddy – akinek valódi neve Sean Combs – hevesen tagadott minden vádat, amelyet letartóztatása óta emeltek ellene, Justin pedig nem beszélt a helyzetről, illetve nem kommentálta a vádakat.

Biebert állítólag annyira „megzavarta” a hír, hogy mentorát szexuális emberkereskedelem vádjával letartóztatták, hogy elzárta magát a világtól. Az aggodalom még nagyobbra nőtt, amikor egy New York-i kiruccanáson érzelemmentesen tűnt sárga kapucnis pulcsijában.

Kizárólag a DailyMail.com-nak arról számolt be egy bennfentes, hogy Justin nehezen birkózik meg a hírekkel, nem hajlandó beszélni róla, de még dolgozni sem akar. Elmondása alapján a popsztár sajnálja, hogy együttműködött P. Diddyvel és soha nem tette volna, ha ismeri az azóta napvilágra került vádakat.

A sztár néhány éve már küzd mentális egészségével, s egy forrás a következőt nyilatkozta a MailOnline-nak:

Mélységesen fél attól, hogy olyan helyeken tartózkodjon, ahol sok ember van.

A forrás hozzátette, hogy felesége, Hailey arra biztatja, hogy inkább a hozzá közel állókkal töltsön időt ahelyett, hogy olyan kirándulásokon vegyen részt, ahol idegenek veszik körül.