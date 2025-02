Kid Rock ocsmányul beszólt a közönségnek, majd leviharzott a színpadról

Boldog 63. születésnapot David Bryannek utólag is, hiszen a Bon Jovi jól ismert billentyűse február 7-én ünnepelte a születésnapját Jon Bon Jovi Tennessee állambéli éttermében. Bár a zenekar énekese nem tudott jelen lenni a bulin, egy másik frontember azért színpadra állt. Az örömzenélésből mégis kínos pillanatok lettek, ahogy a vendégfellépő, Kid Rock egy negyed dal eléneklése után leviharzott a színpadról pár keresetlen szó kíséretében.

Annak, aki ismeri a countryzene lázadóját, nem kell sokat magyarázni Kid Rock hírhedt vérmérsékletéről. Az énekes sosem volt arról híres, hogy véka alá tudná rejteni véleményét vagy érzéseit, arról pedig pláne nem, hogy finomkodna, ha valami böki a csőrét. Ez jól átjött 2023-ban is, amikor kedvenc sörmárkája transznemű színésszel kötött együttműködést, ő pedig válaszul automata fegyverével sorozta meg felhalmozott sörtartalékait. Mindezt kamera előtt tette, hogy véleményét hathatósan az emberek tudtára adja.

Most azért jóval ártatlanabb volt a helyzet, így a végeredmény is csupán néhány „f*ck” meg egy sértődött elviharzás képében mutatkozott meg. Ahogy arról az NME is beszámolt, Kid Rock egyik kollégájának, a Bon Jovi zenekar billentyűsének, David Bryannek a születésnapján jelent meg, amit ugyan nem tett tönkre jelenetével, de azért látszik, hogy Bryan nemigen tudta hová tenni az esetet.

Tapsolj!

A sztori nemes egyszerűséggel annyi, hogy a billentyűs születésnapját Jon Bon Jovi saját bárjában ünnepelték Tennesseeben, ahol sok barátja és rokona gyűlt össze egy közös muzsikálásra. Bár az este örömzenéléssel indult, hamar kínossá vált, ahogy becsatlakozott a country-rock előadó Kid Rock is. Egy énekesnő kíséretében kezdte el a Creedence Clearwater Revival híres slágerét, a Proud Maryt előadni – bár formailag inkább a Tina Turner/Ike-átdolgozást vették alapul.

David Bryan kísérte őket billentyűn, eleinte pedig jól is ment a dolog. A közönség éljenzett, a zene jól szólt, majd egyszer csak Rock úgy döntött, hogy ritmusra szeretné tapsoltatni a nézőket. Ebbe néhányan becsatlakoztak, de a többség nem kapkodta el a dolgot. Itt történt az első kiakadás, amikor Kid Rock leállította a zenekart azzal a szöveggel, hogy „ba***atok rájuk”, majd a nézők felé fordulva azt mondta:

Ha ti nem tapsoltok, mi nem éneklünk. Ez így működik.

Kicsit megtapsoltatta a népet szárazon (vagyis muzsika nélkül, hogy elcsípjék a ritmust), majd újrakezdték a dalt. Pár ütemmel tovább jutottak, mint első alkalommal, de így sem értek el a dal pörgősebb részéhez, mivel újfent csak a nézők egy szelete szállt be a tapsjátékba. Ekkor elszakadt a cérna a country-rock előadónál, és kedves, kulturált, nyugodt hangnemben elköszönt.

Tudjátok, mit? Ba**ódjatok meg! Nem tapsoltok, úgyhogy én léptem

– fogalmazott, majd határozott léptekkel elhagyta a világát jelentő deszkákat.

Az esetről készült nézői felvételen az is jól látszik, hogy David Bryan és a zenekar többi tagja némileg értetlenül áll a történtek előtt. A billentyűs azonban későbbi közösségimédia-bejegyzésében háláját fejezte ki a születésnapi köszöntésekért és az estéért, úgyhogy láthatóan Kid Rock közjátéka nem tette tönkre az ünneplést.

A kiakadásról készült videó (ami csupán két nap alatt majd 150 ezer megtekintést ért el), alább megtekinthető.