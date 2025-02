Barátai és a családja is aggódnak Molnár Gusztávért, senkinek sem reagál a színész

Bár januárban úgy tűnt, hogy Molnár Gusztáv hosszú idő után ismét egyenesbe kerülhet a harmadik elvonó után, az optimizmus nem tartott sokáig. A legfrissebb hírek szerint ismét alkoholhoz nyúlt a Drága örökösök szereplője, amit a testvére is megerősített. Rokonai, barátai próbálják azóta elérni a színészt, ő azonban egyelőre nem reagált semmilyen üzenetre, és a telefont sem veszi fel senkinek.

A Facebook egyik zárt csoportjában töltöttek fel olyan fotókat kedden, amelyeken Molnár Gusztáv illuminált állapotban, letolt nadrággal az utcán végzi el a „dolgát”. A régóta alkoholproblémákkal küzdő színészt ismét kórházban kezelik, de az eset óta senkivel nem hajlandó beszélni.

Egy közeli barátja a Blikknek elárulta, megijedtek, amikor hozzájuk is eljutott a hír, hogy a Drága örökösök szereplője ismét visszaesett, de hiába próbálják felvenni vele azóta a kapcsolatot, sem a hívásokra, sem az üzenetekre nem reagál. Testvére is szeretett volna beszélni vele, azonban neki sem reagált a színész.

Kedden engem is értesítettek arról, hogy Gusztival mi van. Akkor még a kórházban volt, nem tudom, kijött-e már. Este online volt, írtam neki, de még nem válaszolt. Sajnos nem újdonság, hogy visszaesett, de mégis meglepett és pofán vágott a tény. Tudom, hogy ez a függőség olyan, mint egy hullámvasút, mégis reménykedtem, hogy talán most sikerül talpra állnia. Múlt héten beszéltem vele, akkor éppen a munkahelyén volt, és jól érezte magát

– mesélt el a Blikknek Molnár Gusztáv nővére, aki azt is elárulta, hogy szerinte egy ideje nem szedi testvére azokat a gyógyszereket, amelyektől korábban egyáltalán nem kívánta az alkoholt.

Molnár Gusztáv korábban őszintén vallott alkoholfüggőségéről, és borderline személyiségzavaráról, amelyben elmondása szerint ő maga is szenved. Háromszor is vállalta a klinikai elvonókúrát, a legutóbbi után úgy tűnt, sikerülhet legyőzni a függőségét. Januárban elszántan nyilatkozott a terveiről: vissza kíván térni a színpadra, és a magánéletét is szeretné rendbe hozni. Akkor úgy fogalmazott, 2025 a változás éve lesz.