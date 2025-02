Kiderült, mi okozhatta a Duolingo-bagoly halálát

Két napja attól visszhangzik a nemzetközi sajtó, hogy a világszerte népszerű nyelvtanuló alkalmazás, a Duolingo kabalaállata, a bagoly hirtelen meghalt. Most az is kiderült, mi okozta a halálát.

A Duolingo az egész világon nagyon népszerű, mindenki ismeri szimbólumát, a baglyot, ami néha elég agresszívan szól rá a nyelvtanulókra, hogy csinálják a leckét. Nos, ennek lehet, hogy örökre vége?

Az USA Today beszámolója szerint a cég szóvivője február 11-én bejelentette, hogy nagy fájdalmukra a kis bagoly kimúlt. Mint írták: „Évekig fáradhatatlanul emlékeztetett milliókat, hogy végezzék el a nyelvleckéket – néha gyengéden, néha keményebben. De még a legkönyörtelenebb madár is csak ennyit bír el.”

Azt is közzétették, hogy a madár halálával kapcsolatban már megindult a nyomozás. Nem lesz könnyű kideríteni, mi okozta a halálát, mert sok ellensége volt, de a legvalószínűbb feltételezés szerint azért halt meg, mert a felhasználók nem végezték el a soron következő leckét. A nyelvtanuló appot üzemeltetők arra biztatták a felhasználókat, hogy osszák meg hitelkártyaszámukat, „hogy automatikusan regisztrálhassunk a Duolingo Max szolgáltatásra a bagoly emlékére”. De a cég szóvivője később bejelentette, hogy ez vicc volt, és inkább senkinek ne adják meg bizalmas pénzügyi adataikat.

A TikTokon is megosztottak egy videót, amiben a Duolingo-figurák, Lily és Zari a bagoly koporsóját viszik. Több ismert márka is reagált a halálhírre, részvétüket nyilvánították, de a Netflix továbbment. A bagolynak szentelt Instagram-bejegyzésben megosztott egy videót, amelyen Duo kiesik a koreai sikersorozatból, a Squid Game-ből, és ott a „részvétünk” képaláírás is.

Duo Keyshauna Renee Lingo, közismertebb nevén Duo, a bagoly Kr. e. 1000-ben született a cég bejegyzése szerint. Igazából azonban 2011-ben, amikor az alkalmazás elindult. Akkor még csak kétdimenziós volt, egy év múlva 3D-re váltott. Az elmúlt években egyre népszerűbb lett, mivel viccesen reagált a popkultúra jelenségeire, szereplőire, mémekben szerepelt, és a Netflixszel is együttműködött a Squid Game népszerűsítésében. Duo bálványa a neve miatt Dua Lipa, úgyhogy most, a bagoly halálakor a cég a gyászoló énekesnőre utalva azt is közzétette, „nagyra értékeljük, hogy tiszteletben tartja Dua Lipa magánéletét”.