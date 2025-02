Josef Fritzl nevét a világ az amstetteni rémként ismerhette meg, a férfi huszonnégy éven át tartotta fogva saját lányát a családi házuk pincéjében, majd többször is megerőszakolta. Hét közös gyerekük született, hármat közülük magához vett, majd a mit sem sejtő feleségével nevelték fel a gyerekeket – mint az unokáikat. A szellemi állapotának jelentős romlása miatt Fritzl idén akár szabadulhat is a börtönből, ahová alig néhány hónapja került.

Visszatérne Amstettenbe Josef Fritzl, az apró osztrák város réme, aki több mint húsz éven át abuzálta a saját lányát. Ezek fényében különösen meglepő, hogy a férfival kapcsolatban időről időre felröppen a hír, hogy a továbbiakban nem kell már az egyik osztrák börtönben folytatnia az életfogytig tartó szabadságvesztését. Legutóbb az ügyben még tavaly májusban, egy háromtagú tanács hozott döntést, akkor egy szakértő véleménye és Fritzl saját beszámolója alapján úgy döntöttek, hogy már nem jelent veszélyt a társadalomra, így enyhébb fokozatú létesítménybe szállítják át az osztrák börtönök legismertebb alakját.

Átfogó, progresszív demencia és fizikai állapotromlás következtében a fogvatartott kombinált személyiségzavara, amely miatt bebörtönzése szükségessé vált, olyan mértékben eltemetésre került, hogy a fogvatartott veszélyessége csökkent, és további súlyos következményekkel járó bűncselekmények elkövetése nem várható

– állt a bíróság által akkor kiadott közleményben. A döntést azonban idén újratárgyalhatják, az osztrák lapok információi szerint a hamarosan már 90 éves rab ugyanis nincs olyan egészségi állapotban, hogy a börtön falai mögött maradjon, ugyanis előrehaladott demenciában szenved.

Amennyiben az orvosi papírok is igazolják a romló egészségi állapotot, úgy az osztrák jogszabályok értelmében felül kell vizsgálni a büntetés végrehajtását, valamint szabadon kell engedni. A férfi védője, Astrid Wagner szerint ezzel valóra válna Fritzl egy régi vágya, hogy ismét egy saját otthona legyen. Feltételei is vannak az új lakással vagy házzal kapcsolatban: legyen közel a vasúthoz, mert a vezetésében már nem bízik, és legyen az ingatlannak pincéje.

Az ok azonban más, mint amit most sokan gyanítanak: „Tudja, rengeteg aktám, dokumentumom és emlékem van” – állította egy korábbi interjúban, a Heute pedig megjegyzi, hogy valóban annyi aktája és papíroktól hemzsegő doboza van, hogy a cellájában is alig fér el a férfi.

Ügyvédje, Astrid Wagner egy brit lap érdeklődésére elárulta, hogy idén márciusban várhatóan kegyelmi kérvényt fognak benyújtani Fritzl esetében, még azelőtt, hogy a tanács megnézné az orvosi papírjait. A közel tizenöt éve börtönben ülő férfi a védő szerint szeretne a korábbi otthonához közel költözni és egyedül élni, utóbbira viszont valószínűleg nem lesz lehetősége, ugyanis ápolásra szorul. Az elmúlt években, ha nehezen is, de megértette, hogy a családja és a barátai elfordultak tőle, de azt gondolja, a szabadulása esetén az emberek örömmel, hatalmas parádéval fogadják majd az aggastyán rabot. Wagner hozzátette, hogy a férfi Alzheimer-kórban szenved, amivel jelenleg is kezelik a börtönben.

Az amstetteni iszonyat

A férfi még 2023-ban kereste meg Ausztria egyik legismertebb ügyvédjét, Astrid Wagnert, hogy segítsen kiadni neki az életrajzi könyvét. Ebből kiderült, hogy nem Fritzl lánya, hanem a férfi anyja volt az első rab az amstetteni ház pincéjében. Az anyja halála után két éven át dolgozott azon, hogy a titkos pincéből egy zárkát alakítson ki. Végül 1984. augusztus 28-án, amikor a lánya már 18 éves volt, megkérte őt, hogy segítsen visszatenni egy ajtót a pincében. Elisabeth az ajtó belső oldalán állt, míg apja a külső oldalon rázárta, és soha többé nem engedte ki.

A lány 1988 szeptemberében saját kézzel írt, szüleinek címzett levélben, amelyet fogvatartója kényszerített ki tőle, közölte, hogy ne keressék soha többé, mert csatlakozott egy „vallási közösséghez”, és nem tér vissza.

A több mint két évtizeden át tartó szexuális erőszakból a férfinak és lányának hét gyereke született, közülük hármat Josef és Rosemarie közösen nevelt fel, miután az apa pár hónap után felvitte őket, és az ajtó elé rakta egy levél kíséretében, amelyben Elisabeth arra kéri a szüleit, hogy neveljék fel helyette a gyerekeit. Fritzlt végül elkapták, miután az egyik gyereke kórházba került, és ő értesítette a hatóságokat. 2009-ben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte a bíróság, és felesége is elhagyta.

Elisabeth a gyerekeivel együtt új személyazonosságot kapott, jelenleg is ismeretlen helyen tartózkodnak. Rosemarie, ahogy fény derült a történtekre, elhagyta férjét, és soha többet nem beszélt vele. Az amstetteni ház új tulajdonosa bebetonoztatta az ingatlan pincéjét.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H., K., CS., P. 18:00-22:00, K. 8:00-12:00, Sze. 12:00-14:00). További információ az Egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.