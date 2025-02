A Honvédkórházban járt Havas Henrik, akit egészen elképesztettek az ottani állapotok, ezért elhatározta, hogy a jövőben kizárólag a magánellátásra bízza magát. A 75 éves újságíró a várakozási időt és a zsúfoltságot kifogásolta, de nem csak önmaga miatt.

Havas Henriknek szentendrei otthonából kellett Budapestre utaznia, délelőtt 10:20-ra volt időpontja.

„Szentendréről küldtek a Honvédkórházba, ahol hétfő délelőtt akkora a zsúfoltság, hogy az operált térdemmel fél óra után tudtam csak leülni. Nem hiszem, hogy erről az orvosok tehetnének” – írta a kórházi látogatásról a Facebook-oldalán.

Havas Henrik az Életképek a Honvédkórházban címet adta bejegyzésének, amelyben arra is kitért, hogy a parkolással is meggyűlt a baja, majd beszámolt egy cigány családdal kapcsolatos esetről is.

Már éppen beléptem volna az előtérbe, amikor pontosan a bejárat előtt megállt egy Opel. Zömök cigány ember emelt ki a hátsó ülésről két, babahordozásra alkalmas talán mózeskosarat, aztán kiszállt a mama is. A papa lezárta az autót ott, a bejárat előtt, aztán a család gyors léptekkel bevonult a kórházba. A biztonsági őr szólt, hogy maszk nélkül nem szabad bemenni. A papa hátra se nézve robogott előre, a mama megvető tekintettel annyit mondott, hogy: »Sietünk, nem érünk rá ezzel foglalkozni!«

– mesélte a tévés.

Nem Havas Henrik volt az egyetlen, aki hiába kapott időpontot. A tévés felidézte, hogy úgy 11 óra magasságában beszédbe elegyedett a mellette állóval, aki 9 órára érkezett, és még azután sem került sorra, hogy az újságíró kijött a vizsgálatról. Kiemelte ugyanakkor, hogy a vele foglalkozó fiatal orvos és az őt mentoráló főorvos szakszerű és udvarias volt. Ennek ellenére azt írta, hogy a további vizsgálatokat illetően már a „magánszektorra szavaz”.