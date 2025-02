2024. december 8-án történelmi fordulat következett be Szíriában: a felkelők elfoglalták Damaszkuszt, és ezzel véget vetettek Bassár el-Aszad több mint két évtizedes uralmának. A diktátor Moszkvába menekült, és a szíriai főváros fölé immár a „Szabad Szíria” zöld-fehér-fekete zászlaja került. Az új helyzet bár reményt kelt a háború sújtotta ország lakóiban, és a turizmus fellendülését is előrevetíti, ám egyesek szerint még nagyon korai erről beszélni.

Ayoub Alsmadi, a Syria Scope Travel alapítója szerint most, hogy Aszad eltűnt, a turizmus gyorsan növekedni fog, és hamar eléri majd a polgárháború előtti időszak mértékét. Emiatt ő és több helyi utazásszervező és idegenforgalmi vállalkozó már arra készül, hogy újraindítja az ország egykor virágzó turizmusát – a nemzetközi közösség azonban egyelőre fenntartásokkal kezeli a hirtelen nyitást. Hozzá hasonlóan James Wilcox, az Untamed Borders nevű, extrém úti célokra szakosodott társaság alapítója is bizakodó, mivel szerinte „a turizmus egy hihetetlenül hatékony eszköz, amely segíti az országokat a háborús évekből való kilábalásban. Segít reményt teremteni, közös munkával egy olyan országban, ahol sok más iparág is megtizedelődött a konfliktus során.”

A 2011-es polgárháború előtt Szíria az egyik legkeresettebb közel-keleti turisztikai célpont volt. 2010-ben több mint 10 millió utazó érkezett az országba, a polgárháború előtt a turizmus Szíria GDP-jének 14 százalékát tette ki – írja a CNN. Ez nem is meglepő, hiszen a főváros Damaszkusz, például a világ egyik legrégebbi folyamatosan lakott városa, amely UNESCO Világörökségi helyszín, de itt található Palmyra, az ókori római város, amelyet ugyan az ISIS részben elpusztított, de újjáépítése már zajlik.

Szintén népszerű célpont volt a Krak des Chevaliers, a keresztes hadjáratok korából fennmaradt egyik legjobb állapotú vár, na meg persze Szíria mediterrán tengerpartja, amely

homokos öbleivel és türkizkék vizeivel korábban rendkívül felkapott üdülőhely volt a Közel-Keleten.

Mindez a véres polgárháború miatt azonban egyik napról a másikra eltűnt, ám az ország újjáépítése mellett a helyi szakemberek már a turizmus újjáindításán törik magukat – még ha ez egyesek szerint még igencsak korai vágyálom.

Hiába az igyekezet, továbbra is veszélyesnek tartják

Annak ellenére, hogy a legtöbben az Aszad-rezsim kegyetlenségénél szinte bármilyen helyzetet hatalmas szabadságként és biztonságként fognak fel, Szíria közbiztonsága a szakértők szerint akár még rosszabb is lehet, mint a rettegett vezető elüldözését megelőzően. Emiatt a nyugati nagyhatalmak és Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának Konzuli Szolgálata is rendkívül veszélyesnek tartja, így „nem javasolt úti célnak” titulálja Szíriát (bár a honlapon talált információkat pontosan egy nappal a főváros visszafoglalása, 2024. december 7-én frissítették).

Az ennek ellenére jelenleg is érvényben lévő tájékoztatás szerint „Szíria az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó terület, így az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került”.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium folyamatosan értékeli a biztonsági helyzetet. A Szíriai Arab Köztársaság területén jelenleg is több frontvonal mentén háborús konfliktus zajlik. Napi rendszerességgel kerül sor fegyveres összecsapásokra, merényletekre, légicsapásokra és terrorakciókra. Az évek óta tartó terrorellenes műveletek ellenére az Iszlám Állam jelenlétének és erőszakos tevékenységének erősödése figyelhető meg. A katonai, politikai, gazdasági, társadalmi, humanitárius, illetve biztonsági és közbiztonsági helyzet alakulását változatlanul a tartósan negatív tendencia jellemzi

– áll a Konzuli Szolgálat honlapján.

A weboldalon hozzáteszik, hogy a „Szíria területén fennálló körülmények miatt az országba történő beutazás, annak területén a mozgás, tartózkodás továbbra is veszélyes és előre nem látható következményekkel járhat. A Konzuli Szolgálat szükségesnek tartja megismételni korábbi figyelmeztetését, miszerint továbbra sem javasolja magyar állampolgárok beutazását.”

Ezt az álláspontot képviselik az amerikaiak és a britek is, ugyanis az ideiglenes kormány a Hayat Tahrir al-Sham (HTS) vezette lázadócsoportok koalíciójából áll, amelyet az Egyesült Királyság külügyminisztere „terrorista szervezetként” jellemez. Emellett nem nyújt virágzó képet az országról az sem, hogy az Aszad-rezsim egykori tagjait továbbra is üldözik Szíria-szerte, és a Vöröskereszt becslései szerint a szíriaiak 90 százaléka szegénységben él, a szíriaiak 76 százaléka pedig élelmiszerhiánnyal néz szembe az évekig tartó háború és a nemzetközi szankciók miatt.

Egyes légitársaságok már repülnek

Persze bevétel nélkül nincsen jólét sem, így a szakértők szerint, ha az országban sikerül megteremteni a stabilitást, a turizmus jelentős mértékben hozzájárulhat a gazdaság újjáépítéséhez. A turisták jelenléte ugyanis nemcsak anyagi támogatást, hanem reményt is hozhat az embereknek, ugyanis a „turizmus a gyógyulás fontos része”.

Az idegenforgalom ráadásul munkahelyeket teremthet és segíthet az ország nemzetközi kapcsolatainak újraépítésében, ami rendkívül fontos lenne, hiszen Szíria az egyik legszankcionáltabb ország a világon. Így a turizmus tényleg nemcsak pénzt és munkalehetőséget hozhat, hanem megértést is.

Múzeumokká kell alakítanunk azokat a börtönöket, ahol embereket kínoztak és öltek meg. Ez olyasmi, amit soha nem szabad elfelejtenünk. Ez segít az embereknek megérteni, hogy amikor a szíriaiak csónakokkal érkeztek Európába vagy Észak-Amerikába menekültek, volt rá okuk, volt mitől tartaniuk

– hangsúlyozzák.

Ennek pedig esélyt is adnak már most is bizonyos légitársaságok – miután a damaszkuszi repülőtéren is újraindult a nemzetközi járatok indítása. Több mint egy évtized után, 2025 elején a nemzetközi légitársaságok – köztük a Qatar Airways és a Turkish Airlines – ismét megkezdték járataik üzemeltetését Damaszkuszba. Mindez persze annak fényében nem tűnik indokoltnak, hogy több kormány továbbra is óvatosságra inti állampolgárait a szíriai utazással kapcsolatban, a kalandturizmusra specializálódott cégek már most elkezdték szervezni az első csoportos utazásokat az országba.

