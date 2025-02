11 évesen drogozott, felnőttként rendőrre támadt, mégis milliók imádják

Ma ünnepli 35. születésnapját a titokzatos kanadai énekes, The Weeknd. A világszerte ismert sztár, aki a 2010-es évek elején robbant be a zeneiparba, a kezdetekben névtelenül töltötte fel dalait az internetre, ám hamar meghódította a slágerlistákat. Karrierje előtt azonban zűrös kamaszéveket élt: tinédzserként drogproblémákkal küzdött, és saját bevallása szerint gyakran nélkülözött. Mára a popzene egyik legnagyobb alakjává vált, akinek dalai milliókhoz jutnak el. Ön mennyire ismeri az énekest? Tegye próbára tudását mai kvízünkkel!

The Weeknd, azaz polgári nevén Abel Tesfaye, az elmúlt évtized egyik legmeghatározóbb előadójává vált, aki titokzatos körülmények között robbant be a zeneiparba. Toronto szülötteként karrierje az interneten kezdődött, ahova mixtape-eket töltött fel, amelyek hamar rajongótábort építettek köré. Azóta világszerte ismert lett egyedi hangzásvilágáról, ikonikus videóklipjeiről és érzelmekkel teli dalszövegeiről.

A mainstream siker sem kerülte el: rekordokat döntött a slágerlistákon, együtt dolgozott a legnagyobb sztárokkal, és olyan filmekben is felcsendültek a dalai, amelyek tovább növelték hírnevét. A zenei sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a hiphop, R&B, pop és elektronikus hatásokat ügyesen ötvözi, miközben albumai egy-egy jól megkomponált koncepciót követnek. Pedig nem indult egyszerűen az élete.

Az 1990. február 16-án született Tesfaye gyerekkora nem alakult mesébe illően. Mivel édesapja sokat eljárt otthonról, édesanyjának rengeteget kellett dolgoznia, így gyerekként a legtöbb idejét nagymamájával töltötte. Már egészen fiatalon megismerkedett a zenével, eleinte főként a soul, a hiphop, a funk és az indie rock iránt rajongott, ám a már ekkor éles érdeklődése ellenére is hamar rossz társaságba keveredett.

Mindössze 11 éves volt, amikor elkezdett marihuánát használni, majd a későbbiekben már kemény drogokat is: MDMA-t, kokaint, illetve erős fájdalomcsillapítókat szedett.

A hatóságokkal azonban nem csak ekkor gyűlt meg a baja, később felnőttként megütött egy rendőrt Las Vegasban, ami miatt 50 óra közmunkára ítélték. A nehéz évek ellenére a zene iránti szeretete végül kiutat jelentett számára a kilátástalan helyzetből, és 2010 végén névtelenül számos dalt töltött fel a YouTube-ra. 2011-ben még 3 mixtape-et adott ki House of Balloons, Thursday és Echoes of Silence címmel, amelyek nagyon sikeresek lettek. Ezen felbuzdulva 2012-ben kidobott egy válogatásalbumot Trilogy néven, 2013-ban pedig debütált a Kiss Land címre hallgató lemeze. Ezeket is tudta fokozni: 2015-ben tett szert nagyobb ismertségre, miután megjelent második stúdióalbuma, a Beauty Behind the Madness, amelyről több dal is helyezést ért el a 2015-ös Billboard 200-as slágerlistán.

Persze ahogy az egy A-listás előadó életében lenni szokott, nemcsak a zenéjéről, hanem a magánéletéről és a látványos fellépéseiről is gyakran beszélnek. A rajongók jól ismerik különleges stílusát, amelyet olykor rejtélyesség és drámai vizuális megoldások kísérnek. Az évek során meghatározó művészek inspirálták, és ő maga is inspirációvá vált az új generáció számára, miközben a pletykalapoknak szinte mindig szolgáltatott témát párkapcsolataival vagy éppen szakításaival.

De vajon ön mennyire ismeri az énekest? Mai kvízünkben ezt is kiderítheti!

(Borítókép: Marc Piasecki / Getty Images Hungary)