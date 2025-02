Ítélet született a dubajozós ügyben, amelyben felbukkant Kulcsár Edina és Vajna Tímea neve is

Tizennégy év után lezárult az elsőfokú bírósági eljárás a dubajozós kerítési ügy utolsó vádlottjával, K. Zoltánnal szemben is. A Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája, dr. Krénusz Éva ítélete szerint

bűnös kerítés bűntettében, egy vád alól azonban felmenti a férfit. Büntetésül két év szabadságvesztésre ítélte, aminek a végrehajtását három évre felfüggeszti, valamint 200 ezer forintos pénzbüntetést is kiszabott K. Zoltánra.

A bíró a rövid szóbeli indoklásában felhozta, hogy a tanúk összecsengően nyilatkoztak a korábbi utazásaikról, valamint azt, hogy a vádlott szerint korrupciós ügyekről és hatósági nyomásról is volt szó. Bár az meglátása szerint nem bírt jelentőséggel, illetve nincs olyan nyomozó, akinek az érdekében állna tömeges bűncselekményt elkövetni. Azt is kiemelte indoklásában, hogy több olyan celeb és ismert személyiség is megjelent a bíróságon, aki érthető módon szégyellte a korábbi tevékenységeit, így mostanra már inkább törölte a memóriájából, és nem akart arról a nyilvánosság, a sajtó előtt beszélni.

A döntés azonban nem vált jogerőssé, mert az ügyészség és a vádlott a védőjével együtt fellebbezést jelentett be, így az ügy várhatóan a Fővárosi Törvényszéken folytatódik tovább.

Könnyű emlékezetkiesés

Az ügyész a vádbeszéd elején kijelentette, öröm számára, hogy az ügyben végre elhangozhat a perbeszéd, ez pedig egy jel lehet a nyilvánosság számára, hogy bűncselekmény nem maradhat büntetlenül. A vádbeszéd alapján pedig reméli, hogy a vádlott elindul a beismerés útján – ezen a ponton már elmosolyodott K. Zoltán. Az ügyész magyarázata szerint a kerítési ügyben a feladatuk az volt, hogy bizonyítsák, a vádlott kiközvetített egy nőt egy szexuális szolgáltatást igénylő férfi számára. Azt viszont nem kell bizonyítani, hogy valóban történt-e szexuális aktus a felek között, vagy csak együtt aludtak.

A vádbeszéd szerint K. Zoltán feladata volt a lányok irányítása, a repülőjegyek vásárlása, a lányoknak pedig csak egyszer volt alkalmuk sima hoszteszfeladatokat ellátni. Továbbá pénzt kaptak azért, ha röplabdáztak, napoztak vagy a bulikon megjelentek. Az ügyész kiemelte, hogy a fiatal nők kiszolgáltatott helyzetben voltak, viszont könnyű pénzként tekintettek a munkákra, mert derogált nekik elmenni akár bolti eladónak, hogy fenntartsák az általuk elvárt életszínvonalat.

A vád szerint a vádlottak mindent megtettek azért, hogy ne derüljön ki, illegális tevékenységekről beszélgetnek. Az ügyész elmondása alapján csak egy alkalommal szólták el magukat egy telefonbeszélgetés közben, aminek segítségével ki lehetett következtetni, hogy mi is történik valójában. Csak a lehallgatott beszélgetések alapján tudták követni a cselekményeket, nem lehettek ott a hajókon vagy a szállodákban, hogy tetten érhessék a bűncselekményt. Nehezítette a bizonyítási feladatukat, hogy számos nő végül ténylegesen szexuális szolgáltatás nélkül fejezett be egy-egy munkát.

Hozzátette, hogy számos olyan tanút hallgatott meg a bíróság, aki véleménye szerint elkövette a hamis tanúzás bűntettét, miközben igazmondási kötelezettsége volt, ugyanis nem nézett szembe a prostitúciós tevékenységeivel, illetve súlyos emlékezetkiesésben szenvedett. Szerinte köztük volt például Hódi Pamela is. Emellett tagadta, hogy rendőri korrupció és az ügyészség hibás munkája miatt ülne a vádlott a bíróság előtt, K. Zoltán szerint viszont ez nem így van, felcsattanva, hogy az ügyész provokálja őt. Az ügyész indítványozta, hogy társtettesként elkövetett kerítés bűntette miatt mondja ki bűnösnek a bíróság K. Zoltánt, és ítélje felfüggesztett szabadságvesztésre.

K. Zoltán védője kiemelte, szerinte a rengeteg vádmódosítás arra utal, hogy a vád nem nyugszik biztos alapokon. Meglátása szerint a nyomozók számára is világos volt a lehallgatási anyagokkal kapcsolatban, hogy a fotózás szó valóban fotózást és nem szexuális aktust jelent. Hozzátette, hogy a tanúk hoszteszmunkát végeztek, ha mégis lefeküdt egyikük az egyik herceggel, az a tanú elmondása szerint azért történt, mert megtetszett neki a férfi, és szerelmes lett. Az ügyvéd is felemlegette Hódi Pamela vallomását, amiben az ismert nő állította, hogy csak hoszteszmunkákat végzett, arról pedig nem hallott, hogy kölcsönös szimpátia alapján több is lehet a felek között.

Az ügyvéd, miután több olyan tanú vallomását is felelevenítette, akik állították, hogy csak hoszteszmunkákat végeztek, felhozta azt is, hogy olyanok vallottak a férfi ellen, akik kapcsolatban álltak K. konkurenciájával, akik maguk is lányokkal foglalkoztak, és a rendőri kapcsolataikra hivatkozva fenyegették meg a tanúkat. Kezdeményezte, hogy a bíróság a korábbi Büntető törvénykönyvet alkalmazza, amely szerint az, hogy valaki kiközvetít lányokat külföldi munkára, nem bűncselekmény. K. Zoltán ezt követően röviden szólalt fel az utolsó szó jogán, amiben az ártatlansága mellett érvelt.

Celebek voltak a tanúk között

Megszámlálhatatlan mennyiségű tanú állt a bíróság elé, aki pedig nem, annak a nyomozás során tett vallomását ismertette dr. Krénusz Éva. Ezekből kiderült, hogy többségében külföldön vállaltak munkát K. Zoltánon keresztül. Azt állították, hogy partikra kellett menniük, és volt, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban a hercegek rezidenciáján szálltak meg. A vallomások között több ismert név is felbukkant, köztük Vajna Tímeáé. A tárgyaláson felolvasott vallomása szerint Vajna Tímea, akkor még Palácsik Tímea, a nyomozóknak többek között K. Zoltánról is beszélt. Mint elmondta, szexuális szolgáltatást nem nyújtott, de hoszteszként dolgozott belföldön és külföldön egyaránt. A hétfőn ismertetett lehallgatási anyagokban az áll, volt olyan munkája akkor Palácsiknak, amiért fizetséget sem kapott. A bírónő által felolvasott szövegben a filmügyi kormánybiztos özvegye kitért arra, hogy K. Zoltán révén ismerte meg Andy Vajnát, korábban pedig kérték, hogy Damu Roland helyett találjon magának egy normális férfit.

Volt olyan tanú, aki megemlítette, hogy Hódi Pamelával együtt utazott egy munkára, de szexuális szolgáltatást extra keresetként nem nyújtottak. Az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplőjét, Kovács Dórát az ismert focista Lothar Matthäus szemelte ki, hogy a barátnőjeként kísérje el a dél-afrikai világbajnokságra, azonban a celeb elutasította a lehetőséget, és csak hoszteszmunkákat vállalt el.

Kulcsár Edinát többszöri felszólításra végül videóhívás segítségével hallgatták meg a tárgyalóteremben, és rögtön rávágta, hogy ismeri K. Zoltánt, aki a családján keresztül került közelebb hozzá. Szegény családból származik, így amikor K. egy emirátusi munkát ajánlott neki, azt először megvitatta a családtagjaival.

Először a nagynénémmel mentem, de ő visszamondta. Nagyjából egy hétig voltam kint, buliztunk végig. Napközben a mamámmal beszéltem Skype-on, utána kora este kezdődött a buli

– emlékezett vissza a tizenöt évvel ezelőtti alkalomra.

Játékgépek és partik voltak, de elmondása szerint szexuális szolgáltatást nem nyújtott, bár hallotta a lányoktól, hogy erre esetleg van lehetőségük, ha a házigazdáknak megtetszene valaki. Hogy mennyit kapott az egy hét partizásért, arra már nem emlékszik, de állította, hogy nem kellett leadnia abból K. Zoltánnak, aki őt keresztlányának nevezte.

Jelezte, hogy ennél több alkalomra nem emlékszik, de mivel utána próbálta beindítani a modellkarrierjét, ezért könnyen lehet, hogy amiatt járt külföldön. Az ügyészség képviselője szerint a lehallgatási anyagok alapján viszont vállalt egyéb munkákat is, köztük szexuális szolgáltatást. Kulcsár Edina tagadta, hogy így lenne, mire a vádhatóság példaként hozta fel a korábbi tanúkat, akik elismerték, hogy a „fotózás” kód nem csak a szó szerinti értelmét jelenti.

Tizennégy éve vádlott

A botrány még 2011 tavaszán pattant ki. A vádirat szerint a kerítők fiatal magyar hölgyeket küldtek ki 2009-től hoszteszmunka helyett szexuális szolgáltatásokra több külföldi országba. K. Zoltán és társai a magyar luxushoszteszeket Dubajba, gazdag hercegekhez vagy más egzotikus országokba, fontos üzletembereknek közvetítették ki.

A vádiratban ismertették, hogy pontosan mikor, kit és hova utaztattak ki „hoszteszmunkára”. A felsorolt lányok közül többen nem vállalták a nevüket, csak számmal szerepeltek, ám a vádlottak vallomásában több hazai ismert név is elhangzott. A vádirattal ellentétben mindhárom vádlott tagadta, hogy bármilyen szexuális szolgáltatásra közvetítettek volna lányokat. Az elsőrendű vádlott, K. Zoltán szerint tőle a harmadrendű vádlott, Sz. Vivien kért hoszteszeket, és semmilyen szexuális munkáról nem tudott. Ő csak küldte a lányokat egy modellügynökségen keresztül.