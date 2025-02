Fehér Norbert, másnéven Igor, az orosz immáron hét éve a legveszélyesebb rab Spanyolországban. Ennyi idő alatt már hat börtönben fordult meg, mivel folyamatosan stresszben tartotta az őröket a tény, hogy bárkivel hajlandó lenne végezni, hogy kiszabaduljon. Most úgy néz ki, mégis lenyugodhatott a magánzárka falai mögött, mindenesetre több óvintézkedést is tettek a spanyol hatóságok, olyanokat, amikre eddig nem volt példa. A vajdasági férfi mostantól nem lehet olyan cellában, ahol csempe van a falon, de még a csontot is kiszedik az ételéből, nehogy fegyvert készítsen magának.