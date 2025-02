Dombóvári István Schobert Norbi sztrókján viccelődött, nem váratott magára sokáig a válasz

„Norbi nem kedves az én fajtámmal, a 100 kiló felettiekkel. Hát miket kaptunk tőle az elmúlt tíz évben: mi vagyunk a döngőléptűek, csimpánzcsöcsűek, hullajelölt féldisznók. Ám ha jól olvastam, mégsem engem b*szott nyakba a sztrók, hanem őt. Olvastam, hogy a sztrókot onnan lehet felismerni, hogy az ember elkezd összefüggéstelenül beszélni. Végig azon gondolkodtam, vajon ezt a Norbinál hogyan vették észre” – ezeket mondta Dombóvári István az egyik műsorában, az erről készült videót pedig a Dumaszínház Facebook-oldalán közzé is tették.

Nem kellett várni sokat, menetrendszerűen érkezett Schobert Norbi válasza, aki először elárulta, hogy már korábban összevesztek a humoristával, pedig volt idő, amikor ő segített neki a fogyásban.

„Dombi alapvetően egy megkeseredett, rosszindulatú ember, ő nem humorista, hanem gunyorista. A dolog azért is esik különösen rosszul, mert amikor kezdett az RTL-en, én segítettem neki 40 kilótól megszabadulni, teljes ellátást, étrendet kapott, rendszeres konzultációt, szponzoráltam. De már korábban csalódtam benne, amikor egy közös dumaszínházas roastfellépés után Rékával megláttuk, hogy úgy tesz, mintha belerúgna a Mercedes kabriómba” – reagált a fitneszedző a műsorban elhangzottakra, aki azt is elárulta, hogy már ekkor hatalmasat csalódott a humoristában, aki szerinte rosszul is idézte a szavait.

A döngő léptű megjegyzést azok a nők kapták, akik a szülés után három évvel is 90 kilósan mennek be a hálószobába, miközben 50 kilósan vették el őket, és ezt azóta is tartom. A 100 kilós vágósúlyt nem a férfiakra, hanem valóban a disznók vágósúlyára mondtam, arra a mondásra, hogy egy férfi 100 kilónál kezdődik, a csimpánzcsöcsűt pedig magamra, hogy bizony 85 kilósan nekem is volt

– utalt vissza korábbi szavaira Schobert a Blikk szerint, melyek már akkor is nagy felháborodást keltettek.

„Egyébként nem tudja, mitől kaptam a sztrókot, nem is kérdezte meg sosem, nem hívott fel, nem látogatott meg a kórházban, de még egy sms-t sem küldött, hogy jobbulást” – árulta el az üzletember, aki azt is elárulta, hogy nem zavarja, ha viccelődnek rajta, de Dombóvári István szerinte elfelejti, hogy mennyit segített neki.