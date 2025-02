Amerikai topmodellt vett feleségül az új Aga Khan, de a válásuk óta eltűnt a hercegné

Mint lapunk is megírta, körülbelül 15-20 millió iszmáilita hívő gyászolja most szerte a világon a február 4-én, 88 éves korában Lisszabonban elhunyt IV. Aga Khant, illetve ünnepli párhuzamosan elsőszülött fiát, az új imámot. Ennek a síita iszlámon belüli irányzatnak a legfőbb vallási vezetője a Forbes szerint a világ 15. leggazdagabb kékvérűje is egyúttal, a több mint 13 milliárd dollárjával, továbbá a világ egyik legnagyobb filantróp alapítványának is az irányítója.

A hivatalosan egyébként Nuráni vezetéknevet viselő család a 909–1171 közt Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és Szicíliában uralkodó, Kairó városát is megalapító Fátimida-dinasztiától származtatja magát, de közük van a Perzsiában uralkodó Kádzsár-dinasztiához is. 1959-ben az iráni sahtól is megkapták azt a rangot és megszólítást, amelyet Viktória királynőtől fogva hagyományosan a brit uralkodók szoktak megerősíteni számukra hivatalos formában. III. Károly király így február 11-én engedélyezte az V. Aga Khannak az Őfensége titulus használatát – amely azonban a hagyomány szerint mindenkit megillet, aki beleszületik vagy beházasodik a hercegi családba. (Általában az elvált feleségek is megtarthatják a Fenség megszólítást és a hercegnéi rangot.)

A Windsor-ház generációk óta jó kapcsolatot ápol az Aga Khanokkal, hiszen az iszmáiliták – akik több, ezoterikus tanaikról ismert muszlim csoportra oszlanak, és akikben közös, hogy mint külsőséget, a Koránt is elvetik – a Brit Nemzetközösség országaiban élnek főként, számukra pedig a mindenkori családfő fontos spirituális vezetőnek számít. Ebben a közösségben nem választják az imámot, hanem az elődje jelöli ki az új vezetőt, az örökletes cím az elhunyt végrendelete szerint most Rahim el-Husszaini Aga Khanra szállt így, aki kereken az 50. imám és az ötödik Aga Khan – a török és perzsa összetételű cím egyébként főparancsnokot jelent.

Furcsa vallási „monarchia” kirakatszépségekkel és sok-sok pénzzel

Karim el-Husszaini nagyapja halálával, csupán 20 évesen lett egyházfő 1957-ben. A III. Aga Khan véleménye szerint ugyanis az új idők és kihívások egy fiatalembert kívántak erre a posztra, így a világ legdrágább bentlakásos iskolájában, a svájci Institut Le Roseyban nevelkedő, később brit színekben világbajnokságon, majd iráni színekben a téli olimpián is síelő fiúban abszolút meglátták a lehetőséget.

A Svájcban letelepedett Aga Khanok életét kastélyok, privát szigetek, jachtok, lovak, azaz a fényűzés topkellékei fémjelzik, ami furcsa lehet egy lelki vezetőtől. Ezt az ambivalenciát így oldotta fel a néhai családfő:

Egy imámtól nem elvárt, hogy kivonja magát a mindennapi életből. Éppen ellenkezőleg, azt várják tőle, hogy megvédje a közösségét, és hozzájáruljon az életminőségük javulásához. Az imámság nem választja ketté a földi világot és a hitet.

Bár az Aga Khanok az egykori Brit Indiából származva meneteltek felfelé a társadalmi ranglétrán, mint a Hindusztáni-félsziget muszlim életének meghatározó tényezői generációk óta keresztény nőkkel házasodnak, akik közt akadnak főnemesi háttérrel rendelkezők és polgári származásúak is. A család nem él a többnejűség iszlám adta lehetőségével, a válás opciójával viszont annál is inkább – ennek ékes példája, hogy az elhunyt édesapja, Aly Khan herceg is azért hagyta el a feleségét, hogy új családot alapíthasson Rita Hayworth hollywoodi filmsztárral.

Az új családfő, Rahim herceg édesanyja is angol egyébként, aki az SOS Gyermekfalvak első nemzetközi nagykövete lett. A jelenleg 53 éves V. Aga Khan Amerikában tanult, második diplomáját irodalomból szerezte a neves Brown Universityn, de hallgatott üzleti menedzsmentet is egy barcelonai egyetemen. 2013-ban vette feleségül az eredetileg szociológusként diplomázott Kendra Spears amerikai topmodellt, aki természetesen a házasságkötés után felvette az iszlám hitet és otthagyta a munkáját, hogy sokat utazó férje mellett reprezentáljon.

Új nevén Salwa hercegné korábban a legnagyobb magazinok címlapján és luxusdivatházak kifutóin pózolt, olyan márkák arca volt körülbelül ötéves karrierje alatt, mint a Prada vagy az Armani, a következő Cindy Crawfordnak tartották. Így nem csoda, hogy ölre ment érte a bíróságon a két legjelentősebb modellügynökég, a Ford Models és a Next Model Management. A párnak két fia született, majd 2022-ben elváltak, a hercegné azóta visszavonultan él a nyilvánosságtól.

Családfői előlépése előtt Rahim herceg az Aga Khan Fejlesztési Hálózat Környezetvédelmi és Klíma Tanácsának elnöke volt, részt vett apja filantróp munkájában, ami a fenntartható fejlődésért és a klímaváltozás ellen küzd, de több más szervezetük igazgatótanácsában is bent ül. Fiaival Genfben él, de Norvégiában is van egy otthona.

Aranybánya és a playboyok játszótere

Na de honnan van az Aga Khanok mesés vagyona? Elsősorban szerteágazó befektetésekből (pl. turisztika, de van kenyai médiacégük is), illetve a hívek is leadják nekik a bevételük bizonyos százalékát. De szépen fial nekik a versenylovak tenyésztése is, amiben szintén jeleskednek az ír és a francia istállóiknak hála.

De a néhai Karim hercegnek köszönhető például az olasz luxusfalucska, Porto Cervo is Szardínia szigetén, amely az éllovasok közt van Európában, ha négyzetméterárakról van szó. Olaszország és a kontinens egyik legelegánsabb nyaralóhelyét, a Costa Smeraldát (Smaragdpart) fejlesztették itt a hatvanas években, miután a 24 éves herceg két brit barátja javaslatára maga is megnézte a partszakaszt a sziget észak-keleti csücskében, és rögtön beleszeretett, meglátva benne az üzleti potenciált. (A népszerű, Arzachena településhez tartozó Spiaggia del Principe, azaz magyarul a Herceg Strandjának hívott festői öböl ma is magán viseli a IV. Aga Khan nevét; egyébként meg népszerű spot a fürdőzéshez a turisták körében – mondjuk ezt saját tapasztalatból.)

A környék roppant felkapott a szupergazdagok és kivált az olasz jómódúak közt, a jellegzetes építészeti stílusú Porto Cervóban minden nagy márkának van saját üzlete a Louis Vuittontól kezdve a Dioron, a Pradán át a Dolce&Gabbanáig és a Lamborghiniig. A kikötőben nyílt meg az első Harrods luxusáruház is Londonon kívül egy különleges koncepcióval – sajnos azonban ezt a katari tulajdonos időközben bezárta az önkormányzattal való összekülönbözése miatt. A faluban nyílt meg Flavio Briatore híres luxusklub-láncolatának, a Billionaire-nek is az első egysége, a sok drága luxushotel és -villa mellé hamarosan pedig olyan új nagy játékosok érkeznek, mint a Mandarin Oriental vagy a Rocco Forte.

Hogy ezek a márkák idejöjjenek az oligarchákkal és egyéb milliárdosokkal egyetemben, az Karim hercegnek és befektetőtársainak rengeteg pénzébe került, hiszen nemcsak az épületeket kellett itt felhúzni, hanem a közműveket is ők építették ki az 56 kilométeres sávban, de lett itt 700 férőhelyes jachtkikötő, nemzetközi repülőtér, sőt saját légitársaság is. (Az eredetileg Alisarda néven alapított cégből később Meridiana lett, majd pedig Air Italy néven a második legnagyobb olasz légitársasággá vált a 2020-as csődig.)

Az úgynevezett „Aga Khan-affér” rosszul jött Trudeau-nak

2017-ben Justin Trudeau kanadai miniszterelnököt az állami etikai biztos hivatala bűnösnek találta a Szövetségi Összeférhetetlenségi Törvény több pontjának megsértésében azzal, hogy ajándékokat, helikopterutakat és más utazások mellett egy nyolcnapos családi vakációt fogadott el a IV. Aga Khantól annak bahamai privát szigetén 2016 karácsonyán – amely az államnak további 215 ezer kanadai dollárjába került.

Trudeau azzal érvelt, hogy apja révén a vallási vezetővel ők régi és közeli barátok, így az utazások személyes jellegűek voltak, a két család ugyanis már 1983-ban is együtt nyaralt Görögországban, amikor a politikus még csupán 12 éves volt. Azonban az ügyet vizsgáló etikai biztos szerint Trudeau és Aga Khan gyakorlatilag egészen addig nem tartottak fenn semmilyen kapcsolatot, amíg a politikusból nem lett pártvezető, s bár Trudeau apjának temetésén valóban találkoztak, de mégsem lehet ezt a viszonyt a törvény szemszögéből barátinak tekinteni – pláne úgy, hogy az ismerten lobbista tevékenységet végző Aga Khan Alapítvány 2016-ban 50 millió kanadai dollár szövetségi támogatást kapott a kormánytól.

Trudeau ellen végül nem emeltek vádat, de bocsánatot kellett kérnie azért, hogy a miniszterelnöki poszt feddhetetlenségén csorba esett azzal, hogy ő ezeket az utazásokat előre nem jelentette be az etikai biztosnak. Azt nem volt azonban hajlandó elárulni se a parlamentnek, se az etikai biztosnak, se a sajtónak, hogy a tárgyi ajándékok sorsa mi lett: megtartotta-e, visszaadta-e, megtérítette-e az árukat, vagy Erzsébet királynőnek továbbította-e őket.

Arról sem nyilatkozott, hogy a családtagjai kaptak-e valamit, és milyen értékben.

Annyit sikerült megtudni, hogy a család a határon bevallotta az elvámolni valót, ami után végül nem kellett fizetniük. Ez azt jelenti, hogy egy több mint 7 napos út esetén az ajándékoknak 800 kanadai dollár alatt kellett lenniük fejenként. Trudeau hivatala azzal érvelt, nem kell a kanadai népnek tudni arról, hogy mit adtak egymásnak (az egyébként kanadai állampolgársággal is rendelkező) Aga Khannal ajándékba, hiszen az erről szóló tájékoztatást az állami etikai biztos már megkapta. A biztos hivatala azonban cáfolta, hogy erről információ lenne a birtokukban, holott minden parlamenti képviselő köteles jelezni feléjük, ha 200 dollárnál nagyobb értékű ajándékot kap – írja a CBC kanadai közmédia.

(Borítókép: Rahim herceg és felesége, Kendra Spears, új nevén Salwa hercegné. Fotó: Gary Otte / AKDN via Getty Images)