Pákó Aurelióval tusol a Farm VIP első részében, pedig még mindig a didi a mindene

Hamarosan elstartol a TV2 egyik legnépszerűbb kalandrealityje, a Farm VIP. Demcsák Zsuzsa és Zsolti gazda ezúttal is feszegetik a celebek határait, embert próbáló termelési feladatok elé állítják a piros és sárga csapat tagjait, akik nemcsak a megszokott kényelmes életüket hagyják hátra, hanem komoly önismereti utazáson is részt vesznek a március 9-én induló műsorban. A műsorvezetők elmondása szerint brutálisan pusztító évadra számíthatunk.

Február 18-án sajtóvetítésen mutatta be az újságíróknak a TV2 a Farm VIP ötödik évadának első epizódját és szereplőit. A két műsorvezető, Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolt köszöntötték újra a piros és sárga csapat tagjait, akik most először látták viszont magukat a realityben. Már a beköltözés és a szálláshelyek elfoglalása is felkavarta az érzelmeket, ám a java még hátravan, a heti termelési ciklusok során olyan feladatok várnak a sztárokra, amelyek testileg és lelkileg is komoly kihívást jelentenek, mindemellett a megszokott kényelem és a szeretteik hiánya is jelentősen befolyásolja a csapattagok hangulatát.

Hogy kik a Farm VIP ötödik évadának szereplői? A Sárgák csapatát Aurelio, Bálint Antónia, Barnai Judit, Dopeman, Horváth Gréta, MC Ducky, Pákó és Pumped Gabo alkotja, míg a Pirosak csapatát Blága Tünde, Dávid Petra, Kapi Levente, Kiara Lord, Kováts Gergely Csanád, Lukács Miklós, Nagy Zsolt Leo és Szalontai Szilvi erősíti.

De milyen élményben is volt részünk az első epizód láttán?

Pákó kapásból Aurélióval tusol együtt, pedig az afrikai celeb szerint még mindig a nőket és a didit szereti.

Kiara Lordnak elmondása szerint elgurul a gyógyszere, és már az elején kígyóként sző összeesküvést.

Kapi Levi egy teljesen szürreális élménynek könyvelte el a műsorban való részvételét, Pumped Gabo pedig magával hozott egy sünt.

Premierepizód március 9-én, vasárnap 19:30-tól, további részek pedig hétfőtől szombatig esténként a TV2 műsorán!