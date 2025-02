Visszatér a képernyőre Sárközi Ákos

Ahogy arról az Index is beszámolt, a nézők nagy meglepetésére A Konyhafőnök legutóbbi évadában egy séffel már nem találkozhattak, Sárközi Ákossal, aki annak ellenére, hogy a műsor tíz évadából hatban már szerepelt, a csatorna nem számolt vele a továbbiakban. Helyette a Babel Budapest étterem vezető séfje, Kaszás Kornél és a SALT étterem vezetője és társtulajdonosa, Tóth Szilárd kerültek a produkcióba – amelyet, mint kiderült, egy időre parkolópályára helyez az RTL. Sárközi úgy fogalmazott egy interjúban, ő is csak a forgatások előtt két héttel szerzett tudomást arról, hogy nem fog szerepelni az új évadban.

– jelentette ki, míg egy másik interjúban megemlítette, nem bánkódik, ezt hozta az élet.

Az elmúlt hetekben arra is fény derült, hogy Sárközinek lehetősége lett volna szerepelni a TV2-n futó Séfek séfében, amelyben Wolf Andrást váltva csatlakozott volna Krausz Gáborhoz és Vomberg Frigyeshez. Ezt a felkérést viszont egyéb elfoglaltságai miatt nem tudta elvállalni, sőt a séf még azt is elhintette, hogy hamarosan látható lesz valamelyik csatornán. Ahogy a VIASAT3 szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből kiderül, Sárközi március 31-től a Troll a konyhában című műsor 3. évadában lesz látható Rákóczi Feri partnereként, aki mellett a korábbi szériákban Wossala Rozina tűnt fel.

Azért örültem a felkérésnek, mert a Troll a konyhában nemcsak a főzésről szól – ami nyilván központi eleme az életemnek –, hanem a szórakoztatásról, az önfeledt játékról, a humorról is, és szerintem ez egy nagyon jó kombináció. Itt zsűriként és nyomozóként is jelen vagyok, hiszen a csapat mellett Ferivel nekünk is ki kell deríteni, ki akar szabotált ételeket elém tenni. Bevallom, azért félek, mi kerül az asztalra, amikor sikerrel jár a troll, de ilyen ez a szakma, a kóstolás a velejárója. Nem tudom, kik nevetnek többet, a játékosok vagy mi, de a forgatások alapján meggyőződésem, hogy a nézők szeretni fogják ezt az évadot