Bejelentették A Nagy Duett versenyzőit, Schmuck Andor is dalra fakad

Hét év után, március 16-án tér vissza a TV2 képernyőjére A Nagy Duett című műsor, amelyben ezúttal is tíz sztárpár fog harcba szállni egymással. A produkcióban, ahogy azt a korábbi szériákban már megszokhattuk, egy híres magyar énekes, illetve egy szintén ismert személy alkot egy duót. A zenei tehetségnek pedig a lehető legtöbbet kell kihoznia partneréből a továbbjutás érdekében. Mint ismert, a legelső évad még 2011-ben startolt el a csatornán, amit még Liptai Claudia vezetett, majd később Till Attila és Majka is műsorvezetőként szerepelt A Nagy Duettben. A zsűritagok terén szintén ekkora volt a fluktuáció, mivel Kasza Tibor mellett Nagy Adri, Pápai Joci, Szulák Andrea, Cooky, Balázs Klári és Dobrády Ákos egyaránt feltűnt korábban ebben a szerepkörben.

Összesen hat évad készült eddig a műsorból, amelyet Molnár Ferenc „Caramel” és Trokán Nóra, Kökény Attila és Cseke Katinka, Hien és Cooky, Péter Szabó Szilvia és Pachmann Péter, Janicsák Veca és Simon Kornél, illetve Horváth Tamás és Balázs Andrea nyert meg. Ugyanakkor úton van már a hetedik évad, amely 2025 tavaszán kerül majd adásba. Hogy az újabb etapban kik küzdenek meg, kiket láthatunk a zsűriszékben, és kik lesznek a műsorvezetők, A Nagy Duett pénteki sajtóeseményén derült ki.

Már az esemény elején megtudhattuk, hogy a műsort ezúttal Liptai Claudia és a csatorna állandó arca, Till Attila fogja vezetni. Mindez annyira pedig nem is meglepő, hiszen 11 éve, amikor legutóbb együtt vezettek adást, pont A Nagy Duettben tették mindezt. Sőt. „Ez a műsor volt az, amiben először próbáltuk ki magunkat mindketten énekesként is” – mondta viccesen Liptai az eseményen.

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója elárulta, hogy bár állandóan ott volt a műsor neve az éves tervezésnél, végül azonban csak most kerül sor a folytatásra. Mindez amiatt igazán fontos a csatornának, ugyanis A Nagy Duett 3. évada volt az első olyan show-műsor, amely vasárnap került adásba a TV2-n.

Mindez most sem lesz másképp, az azonban már biztosan újítás, hogy a korábbi háromfős zsűri helyett ezúttal négyen felelnek majd az értékelésért.

A négyfős grémiumot ezúttal Szabó Zsófi, Kasza Tibi, Horváth Tamás és Hajós András alkotja.

A zsűri soraiban pedig többeknek ismerős is lesz a formátum, Horváth Tamás például hét éve megnyerte a műsort Balázs Andi oldalán, Kasza Tibi pedig már korábban is erősítette az ítészek csapatát. A Kísértés forgatása miatt az eseményt kihagyni kényszerülő műsorvezető videóüzenetben köszönt be a sajtóeseményen, amiben elárulta, hogy ez volt az első műsor, ahol először lehetőséget kapott a csatornánál, ráadásul A Nagy Duett színpadán kérte meg a párja, ma már felesége kezét is, így csupa jó emlék fűződik hozzá.

És hogy kik méretik meg magukat?

Nagy Feró, Schmuck Andor és Aurelio is dalra fakad

Az alábbi párosok lépnek színpadra A Nagy Duett idei évadában:

Nagy Feró és Molnár Anikó

Pető Brúnó és Sydney van den Bosch

Caversaccio Aurelio és Nótár Mary

Hegyes Berci és Mihályfi Luca

L.L. Junior és Szorcsik Viki

Schmuck Andor és Sári Évi

Stohl András és Geszler Dorottya

Visváder Tamás és Radics Gigi

Dér Heni és Gáspár Győző

Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence

Az új szereplők közül több is ismerős lehet a műsor rajongói számára, ugyanis közülük többen is megmérették már magukat A Nagy Duett színpadán – persze akkor mások oldalán. Nótár Mary Fekete Lászlóval, Dér Heni pedig Kucsera Gáborral lépett korábban színpadra, míg L.L. Junior párja Sarka Kata volt.

Szintén visszatér a műsorba Iszak Eszter, aki az első évadban énekelt, ezúttal azonban egy jóval otthonosabb szerepben tűnik fel: az adások során a színpad mögül jelentkezik majd be mint backstage-műsorvezető.

