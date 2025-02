Újabb titkokra derült fény a megölt vlogger, Gabby Petito halálával kapcsolatban

Ország-világ várta a fejleményeket, amikor kiderült, hogy egy amerikai utazó vlogger eltűnt, párja pedig hetekkel később fordult csak a hatóságokhoz. Holott a jelek, amik a bántalmazó kapcsolatra utaltak, szem előtt voltak. Még a rendőrök is láthatták, mégsem avatkozott közbe senki, ami egy 22 éves lány életébe került.

Közel négy évvel ezelőtt egy utazó vlogger, Gabby Petito és párja, Brian Laundrie egy lakóautóval vágtak neki az Egyesült Államok nemzeti parkjainak. Az útjukról rendszeresen videókat tettek közzé Petito Youtube-csatornáján, több százezren voltak kíváncsiak a kalandjaikra. A kétéves kapcsolatnak viszont 2021 augusztusában vége lett. Petitót ezt követően hosszú időn át eltűntként keresték, majd megtalálták a holttestét egy nemzeti parkban. Laundrie öngyilkos lett, és búcsúlevelében állította, igazából a lány kérte meg rá, hogy vessen véget a szenvedéseinek.

Gabby Petito szülei és barátai utólag belátják, hogy ott volt minden jel, ami arra utalt, valami nincsen rendben a fiatal nővel, akinek haláláról megannyi streamingszolgáltató után most a Netflixen debütált egy újabb produkció.

Minden rendben! Minden rendben?

Gabby Petito és Brian Laundrie még 2019-ben jöttek össze, majd hamar össze is költöztek a lány családjától távol. A lány egyik barátnőjének emlékei szerint már a kezdetekkor tudta, hogy valami nem stimmel a férfival, és úgy érezte magát minden egyes alkalommal, mintha szülői megfigyelés alatt állna, amikor a páros otthonában voltak. Egyszer bulizni indult a két lány, amikor a szórakozóhely bejáratában kiderült, hogy nincs meg Petito pénztárcája, benne a bejutáshoz szükséges személyi igazolványával. Ez nem volt véletlen, Laundrie vette el a barátnő állítása alapján, hogy így akadályozza a lány szórakozását.

Abban sem volt köszönet, amikor a pár kitalálta kalandos útjuk minden tervét, a megvalósítás érdekében pedig Petito egy gyorsétteremben vállalt munkát. Édesanyja ekkor furcsa üzenetet kapott Laundrie-tól, ami szerint lánya veszélyes közegben vállalt munkát, ahol ráadásul sokáig is dolgozik. Utólag már belátja, hogy fel kellett volna ismernie, valami nincsen rendben, de akkor hitt az aggódó fiatal férfinak. Ezen a ponton már Petito is felismerte, hogy párja manipulatív volt, többször összevesztek, amit minden alkalommal békülés követett.

Az indulásuk előtt volt egy pillanat, amikor Gabbyban felmerült, hogy nincsen minden rendben.

A barátnő szerint a vlogolás és Youtube-csatorna is Petito ötlete volt, amit párja mindvégig ellenzett – vélhetően azért, mert tartott tőle, hogy felvenné, amikor éppen összevesznek valamin, esetleg éppen rosszul reagál valamire az útjuk során. Ez viszont nem tántorította el Petitót a forgatástól. A sorozat egy pontján egyébként már a rendőrség kameráján keresztül láthatják a nézők, hogy mi is történt akkor, augusztusban, Utah államban.

Gabby a bántalmazó, Brian az áldozat?

„Mi történt volna, ha a rendőrök felismerik Brianben a bántalmazót, és ezzel a szereppel nem Gabbyt azonosítják?” – ez az egyik legtöbbet boncolt kérdés az ügyben, ami rávilágít arra, hogy milyen is volt valójában a kettejük kapcsolata. Ahogy a szériából kiderül, egyszer Utah államban egy bejelentés alapján rendőrök szálltak ki az éppen vitatkozó párhoz, a felvétel Petito halála után nem sokkal már bárki számára elérhetővé vált az interneten.

A képkockák tanúsága szerint az egyenruhások nem törődtek azzal, hogy Petito testén több helyen is zúzódások voltak, és zokogva mondta el, hogy párja kizárta őt a furgonból, mivel a férfi szeme körül karmolásnyomok voltak, ezért őt nevezte meg áldozatként a járőrpáros. Rendőrségi eljárás nem indult az ügyben, a könnyeivel küszködő fiatal nő pedig csak annyit kapott megjegyzésként a rendőröktől, hogy nézze meg, mi lett a szorongásának a vége. Laundrie egy hotelszobát is kapott, hogy távol maradjon a furgonban lévő lánytól, de még aznap folytatták az útjukat, ami nem tartott sokáig. Ismét összevesztek valamin, aminek köszönhetően szétváltak útjaik. Petito egy szállodai szobában éppen az exének vázolta fel, hogy el akarja hagyni Laundrie-t, de még nem tudja, mikor jön el a tökéletes pillanat. Ez volt az utolsó alkalom, hogy bárki is hallott Gabby Petito felől.

Tudhattak a gyilkosságról?

Mint ismert, a lányt még augusztus végén gyilkolhatták meg, ám a maradványaira csak szeptember közepén bukkantak rá egy wyomingi nemzeti parkban. Megállapították, hogy halálát fojtogatás, valamint fejsérülés okozta. Párja, Brian Laundrie, akivel utoljára látták, szeptember 1-jén tért haza a szüleihez, és kamu üzeneteket küldött Petito telefonjáról, mintha még élne. A fiú ezt követően a családjával ment nyaralni, ám akkor még nem jelentették be a lány eltűnését. Erre szeptember 11-én került sor, ám a hatóságok hiába keresték otthonában Laundrie-t, senki nem nyitott ajtót.

Két nappal később a fiú öngyilkosságot követett el, feltehetőleg apja egyik fegyverével, amelyet a holtteste mellett találtak meg a rendőrök. A két család azóta teljesen összeomlott, Petito szülei azzal vádolják a Laundrie-ékat, hogy tudhattak a gyilkosságról, és arról is, hol a lány holtteste, így egy panaszt nyújtottak be a bíróságra. A Laundrie család ügyvédje ugyanakkor kijelentette, biztosak abban, hogy elutasítják a keresetet, mivel a benne foglaltak nem vonnak maguk után büntetőjogi felelősséget. Laundrie búcsúlevele szerint párja megsérült, amikor egy patakon próbáltak átkelni. A lány kihűlt, a fején a sérülés egyre csak nagyobbodott, így kérte párját, hogy szabadítsa meg a fájdalomtól, ő pedig ezért megölte.

Gabby Petito szerettei a netflixes dokusorozattal a családon belüli erőszak áldozatait szeretnék bátorítani, illetve a családtagjaik figyelmét felhívni az intő jelekre. A produkciónak azonban kevésbé örül a Laundrie család, mivel meglátásuk szerint több fals információ is tényként lett közölve a szériában. Azt azonban már nem közölték, hogy mi nem felelt meg a valóságnak a háromepizódos produkcióban.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H, K, CS, P 18:00–22:00, K 8:00–12:00, Sze 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

(Borítókép: Gabby Petitóért tüntető 2021. október 20-án. Fotó: Thomas O'Neill/NurPhoto/Getty Images)