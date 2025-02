Elutasították a Menendez testvérek kérelmét, börtönben maradhatnak a gyilkos fivérek

Az elmúlt hónapokban egyre jobban állt Erik és Lyle Memendez szénája, hiszen családjuk, a közvélemény, de még a hatóságok is támogatták, hogy ügyüket újratárgyalják. Amennyiben ez megtörténik, a kér férfi büntetése finomodhat, ami lehetőséget ad a feltételes szabadlábra helyezésükre – most azonban úgy fest, hogy az új kerületi ügyész gátat szabhat törekvéseiknek.

Los Angeles megye új kerületi ügyésze, Nathan Hochman decemberi beiktatása előtt azt ígérte, át fogja nézni a Menendez fivérek ügyét, és megvizsgálja a kilencvenes évek tárgyalásainak vádiratait, jegyzőkönyveit, meghallgatja a család véleményét, megnézi az új bizonyítékokat, és átnézi a testvérpár magaviseletéről szóló börtönjelentéseket abból a mintegy harminc évből, amióta bezárva élnek.

Ezeknek jelentős része valóban meg is történt, nathan Hochman pedig úgy döntött, hogy nem támogatja a két férfi ügyének újratárgyalását – és adott esetben feltételes szabadlábra helyezésüket.

Ennek bizonyos részleteit egy nem hivatalos levélben a bíróság felé is közölte, amiben arra kérte a döntéshozókat, hogy utasítsák el a kérvényt, bár erről formális tájékoztatást még nem adott a Menendezeknek.

Persze még akad ideje Hochmannak, ugyanis a CNN információi szerint az új meghallgatást 2025. március 20–21-re tűzték ki a testvérpárnak. Bár sokan úgy vélik – köztük a korábbi kerületi ügyész, George Gascón is –, hogy az 1990-es években még nem vették elég komolyan a bíróságokon a családon belüli gyermekbántalmazás kérdését, ha pedig fiúgyermekekről volt szó, akkor a szexuális abúzus is más hangsúlyt kapott. Nathan Hochman szerint az akkori tárgyaláson megfelelően átvizsgálták a bizonyítékokat.

A végső döntés

A kerületi ügyész külön kiemelte, hogy a most újonnan bemutatott, 1988-as levél, amiben Erik Menendez unokatestvérének számol be az őt és testvérét ért abúzusról, nem minősíthető új bizonyítéknak, ugyanis a testvéreknek tudniuk kellett a levél létezéséről. Gyanúsnak véli, hogy az irományt nem mutatták be a korabeli tárgyalásokon, és úgy gondolja, hogy

csupán „sorozatos hazugságaik” egy újabb fabrikált részletével próbálják megvezetni a hatóságokat.

A testvérpár jelenleg – a nemrég megjelent dokumentumfilm és sorozat miatt is – hatalmas közösségi támogatást élvez, ez a nyomás pedig hatást gyakorolhat az igazságszolgáltatásra – Hochman azonban, úgy fest, nem visszakozik. Teszi ezt annak ellenére, hogy a két férfi családjával is beszélt, ahol egyetlen rokon kivételével mindenki ártatlannak látja a testvérpárt, akikről úgy hiszik, hogy harminc év alatt már eleget bűnhődtek kegyetlen apjuk és alkoholista anyjuk meggyilkolásáért.

Végső álláspont még nem született, a kerületi ügyész pedig dönthet úgy, hogy mégis engedélyezi a Menendezek ügyének újratárgyalását. Ha viszont marad mostani álláspontjánál, akkor az a két férfi bíróságon és Kalifornia kormányzójánál tett erőfeszítéseit is semmissé teheti szabadlábra helyezésük ügyében.