Kovács Misi, a TikTok népszerű tartalomgyártója nem csupán szórakoztató videóival, hanem inspiráló élettörténetével is elbűvöli a követőit. Az Indexnek adott interjújában a 20 éves fiú elmesélte, hogyan küzdötte le a mozgáskorlátozottságával járó nehézségeket egy szegény kárpátaljai kis faluból indulva, hogy miként alakult az élete, miután szülei gyerekkorában lemondtak róla, és persze arról is, hogy miként vált a TikTok színpadán egyedi és őszinte hangú alkotóvá. A fiatal tartalomgyártó különleges megoldásaival és pozitív hozzáállásával segít abban, hogy a mozgáskorlátozottak világa ne csupán akadályokkal, hanem lehetőségekkel is teli legyen. Az interjú során szóba kerültek az ukrajnai nehézségek, a Budapestre való költözés körüli kihívások és persze a TikTok – na meg az azzal járó botrányok is.

Lehet szeretni vagy kifejezetten viszolyogni tőle, az azonban biztos, hogy a temérdek közösségi oldal közül ma már a rövid – és hosszabb – videók megosztására szolgáló TikTok a legnépszerűbbek közé tartozik. Hiába azonban világszerte a közel 2 milliárd felhasználó, a platform tartalomgyártói, a tiktokerek mégis sokszor képezik gyűlölet vagy közutálat tárgyát.

Egyesek szemét az szúrja, hogy szerintük ezek az emberek nem munkával, csupán bugyuta videókkal keresik magukat degeszre, míg mások azt nehezményezik, hogy a sokszor valóban egyszerű tartalmak nemhogy nem szórakoztatóak, vagy ne adj isten edukatívak, hanem egyenesen károsak, főként a fiatal felhasználók számára. Persze, mint minden általánosítás esetében, a magyar TikTokon is akadnak olyanok, akik kivételt tudnak képezni.

Eddig tapasztalataink alapján kétség kívül közéjük tartozik a sokszor hasonló kritikákkal illetett Kovács Mihály, vagy ahogyan mindenki szólítja Misi is, aki a közösségi tartalommegosztónak köszönhetően egy kárpátaljai kis faluból ma már egészen a magyar fővárosig jutott – 112 ezres követőtáborával pedig a hazai felhozatal egyik legismertebb személye. Az idáig vezető útja azonban aligha nevezhető akadálymentesnek...

A szülei lemondtak a gyermekbénulással született fiúról

A legtöbb gyerek ugyan csak tinédzserként, majd felnőttként döbben rá az élet igazi kihívásaira, Kovács Misi számára azonban nem adatott ennyi idő a megedződésre.

A minket az újpesti otthonába meginvitáló Misi, már a kis lakásba való megérkezésünkkor széles mosollyal fogadott bennünket, szerénységét pedig jól mutatja, hogy miután a segítségünket kérte egy gyors porszívózás után az eszköz elpakolásában, izgalommal, sokáig a szavakat keresve kezdett bele a mondandójába. Szerencsére a kezdeti megilletődöttség szinte azonnal el is tűnt, miután gyerekkoráról kezdett mesélni, sajnos azonban egyáltalán nem azért, mert az annyira felhőtlen lett volna.

A tiktokker Ukrajnában született, pontosabban Kárpátalján, azonban már a Földön töltött első pillanatai sem alakultak mesébe illően. Koraszülöttként, hónapokkal a kiírt időpont előtt látta meg a napvilágot. Mindez magában persze még nem egyedülálló eset, azonban Misi a történtekért szüleit hibáztatja, ugyanis szerinte „az ő felelőtlenségük vezetett ehhez”, és az ezzel járó gyermekbénuláshoz is.

Helyzete ráadásul ezt követően sem alakult fényesebben. Négyéves koráig Magyarországon élt édesanyjával, miután szülei elváltak, az anya pedig újraházasodott, így Misi négyéves koráig itt nevelkedett. Ötévesen azonban visszakerült Kárpátaljára, miután szülei teljesen lemondtak róla, és a Nevetlenfaluban (igen, tényleg ez a neve) élő nagymamája vette magához, majd gondoskodott róla egészen 19 éves koráig. Az általa szerény anyagi helyzetű településnek leírt falu így teljesen a szívéhez nőtt, és bár „a lakosok nem éltek tehetősen, a falu közössége összetartó és barátságos volt, ha valakinek segítségre volt szüksége, mindig számíthatott a többiekre”.

Igen ám, de Kovács Misi számára mozgáskorlátozottsága miatt így sem volt egyszerű a mindennapi élet Kárpátalján. A rá jellemző pozitív kisugárzásához mérten a 20 éves tartalomgyártó úgy fogalmazott, hogy ugyan nem tekintette akadálynak a helyzetét, kihívásként élte meg a mindennapokat. Mivel sem a házuk, sem a környék nem volt akadálymentesített, gyorsan meg kellett tanulnia alkalmazkodni. A nagymamája házában például hét lépcső vezetett az ajtóhoz, így a közlekedéshez pokrócot vagy szőnyeget terítettek a lépcsőkre, amelyeken így fel-le tudott mászni, a lakásban pedig azóta is négykézláb közlekedik, elképesztő ügyességgel.

Azonban még ez sem tette lehetővé azt, hogy a falu gimnáziummal összekötött általános iskolájába járjon. Pontosabban azt igen, csak nem úgy.

Mivel az iskola nem volt akadálymentesítve így magántanuló voltam, minden napra be volt osztva, melyik tanár jön hozzám. Nyolc általánost végeztem, mivel akkoriban, és gyakran még most is nagyon korlátolt a lehetőség a továbbtanulásra Kárpátalján. Mindez azonban azt is jelentette, hogy nem kellett kiállnom a gyerekek szekálását, bántásait amiatt, mert kerekesszékkel közlekedek. A kiközösítést azt viszont így is elég sokszor megéltem, amikor kint voltam a faluban, a velem egykorú srácok konkrétan azért nem akartak velem foglalkozni és beszélgetni, mert én nem tudok járni, így nem is akarnak velem játszani, ezt így kimondták. Ez is rátett a visszahúzódottságomra, ami aztán kihozta belőlem a művészi énemet

– emelte ki.

A TikTok hozta el a kitörés lehetőségét, végre társaságra lelt

Mivel továbbtanulni nem tudott, így sokáig azt sem tudta, hogy mit kezd majd az életével, és bár több helyen is megpróbált a munkaerőpiacon boldogulni, végül a tartalomgyártásban talált önmagára. De korántsem azért, mert lusta lett volna, vagy koszos lett volna neki a munka....

Ukrajnáról tudni kell, hogy nem feltétlenül a becsületességéről híres a munka terén. Mint kiderült, az a cég, ahol dolgoztam, az egy illegálisan működtetett vállalat volt. Ott két hónapig dolgoztam, de legalább kifizettek. Telefonos operátor voltam, szépségápolási termékeket kellett értékesítenem, de nem éreztem magam otthon benne. Alapvetően nincs bajom a munkával, mert egészen kiskorom óta kaptam kisebb-nagyobb feladatokat, de az nem tetszett, hogy a vevőt rá kell kényszeríteni arra, hogy vegye meg azt a terméket, amit alapvetően én sem vennék meg

– magyarázta Kovács Misi.

Nem kesergett azonban sokáig azon, hogy nem talál olyan munkát, ahol alkalmazzák is, és amit szívesen végez is, ugyanis a videók készítésébe már 16 évesen belekóstolt, de igazán komolyan csak 18 éves korában vágott bele. Már gyerekkorától fogva vonzotta az alkotás, különösen a zene, érzéseit és gondolatait leginkább ugyanis ezáltal tudta megélni és kifejezni, ami a platformon igencsak hangsúlyos. Ez segítette abban, hogy felismerje magában a vágyat, hogy szeretné mások elé tárni azt, amit gondol és érez.

A TikTok-videóival kapcsolatban elárulta, hogy a legnagyobb motivációt az jelentette számára, hogy nem látott olyan tartalomgyártót, aki mozgáskorlátozottként igazán fel merte volna vállalni önmagát az online térben. Persze neki sem volt egyszerű, hiszen sokáig úgy érezte, az emberek azt hiszik, sajnáltatni akarja csak magát, de ő éppen az élet pozitív oldalát szerette volna bemutatni.

Fontosnak tartotta, hogy megmutassa, bár a mozgáskorlátozottak élete más, a mindennapi feladatokat – mint például a szőnyeges lépcsőzés – kreatív megoldásokkal ők is képesek teljesíteni.

Kiemelte, hogy az általa kifejlesztett mozgásformák, például a négykézláb közlekedés a lakásban vagy a lépcsőn való mászás, egyfajta egyedi készségként váltak az élete részévé – amelyet szeretett volna másokkal is megosztani. Bár az elején nem volt benne biztos, hogy működni fog, a befektetett energia meghozta a gyümölcsét.

„Kezdetben nem volt konkrét elképzelésem a tartalmaim témájáról, csupán azt tudtam, hogy pozitívabb oldalról szeretném bemutatni a helyzetem. Visszatekintve a korai videóimra, mindig meglepődök, hogy mennyire szétszórtan fogalmaztam. Idővel azonban egyre magabiztosabbá váltam a kamera előtt. Kezdetben csupán néhány száz megtekintést értek el a videóim, és egy ponton már a folytatásban sem hittem”.

Az áttörést aztán egy 2023 márciusában posztolt videó hozta el, amely több mint 1,1 millió megtekintést kapott. Ebben a videóban a divat iránti érdeklődésem mutattam be, amely akkoriban ritkaságnak számított a férfi tartalomgyártók körében. A siker kulcsa az őszinteségem volt, hiszen sosem a megtekintésekért készítettem a videókat, hanem azért, mert valóban szeretem ezt csinálni

– mondta határozottan.

Száz albérletből utasították vissza származása és mozgáskorlátozottsága miatt

A megélhetés pedig végül össze is jött, legalábbis annyira, hogy elkezdte fontolóra venni azt, hogy elhagyja a háborúval sújtott országot, a fegyveres konfliktus azonban csak löketet adott a költözésre, nem pedig motivációt.

Bár a háború közvetlenül nem érintette őt Kárpátalján, a katonai behívók miatt mégis úgy érezte, eljött az idő. Már korábban is Magyarországon képzelte el a jövőjét, hiszen itt az anyanyelvén élhet, emellett pedig a tartalomgyártás szempontjából is előnyösebbnek látta, ha magyar földre költözik.

Behoztak Ukrajnában egy olyan törvényt, hogy már minket is besoroznának a hadseregbe, még ha nem is harcolni. Több ismerősöm volt, akit elvittek a konyhára krumplit hámozni. Már minket is cseszegettek, engem is csak nagyon nehezen engedtek ki a határon, pedig láthatóan mozgáskorlátozott vagyok

– emlékezett vissza.

A költözés folyamata azonban nem volt egyszerű. Kezdetben a rokonai fogadták be Szabolcsban, de a tartalomgyártás és a család nagy létszáma miatt önálló lakást szeretett volna találni. A lakáskeresés során viszont számos akadályba ütközött:

több mint száz helyről utasították vissza, részben azért, mert mozgáskorlátozott, részben pedig azért, mert nem Magyarországon született.

Elmondta, hogy sok esetben úgy érezte, hogy származása miatt zárják be előtte az ajtókat, végül azonban három hónapnyi keresés után sikerrel járt, és megtalálta a földszinti, újpesti lakást, ahol otthonosan érzi magát, és hosszú távon is el tudja képzelni a jövőjét.

Azonban mint az életben mindenhez, ehhez is pénz kell, amivel több alkalommal is meggyűlt a baja. Miután a TikTok-videói egyre népszerűbbé váltak, az élő közvetítések során kapott támogatások jelentették az induláshoz szükséges kezdőtőkét. Bár sosem kérte közvetlenül a támogatásokat, mégis hálás volt értük, és igyekezett takarékosan bánni a pénzzel. Ennek köszönhetően tudott végül Magyarországra költözni, bár a megtakarított összeg nem bizonyult elegendőnek a hosszú távú megélhetéshez. Ugyanis amikor az albérlet kauciójának kifizetése anyagi nehézségekbe ütközött, őszintén megosztotta helyzetét követőivel. Bár kapott negatív visszajelzéseket, a közösség összefogásának köszönhetően sikerült végül előteremtenie a szükséges összeget.

Nagy port kavart a legutóbbi videója

Pontosan tudja, hogy a tartalomgyártásban vannak jobb és rosszabb időszakok is, továbbra is szeretne ezzel foglalkozni, még ha ez sokszor bizonytalan bevételi forrást is jelent. Az élő adások és rajongói támogatás mellett ma már szponzorációs együttműködései is vannak, Szépréthy Roland barátja révén például a Mobilfoxszal, mégis pont a telefontokos cég volt az, amely miatt néhány héttel ezelőtt ismételten a követői segítségét kellett kérnie.

Kovács Misi február közepén tett közzé TikTok-oldalán egy videót, amelyben arról beszélt, hogy szorult helyzetbe került, miután az egyik szponzorációja megszűnt, így nem tudja, miből fogja kifizetni a lakhatást. Emiatt a követői segítségét kérte, akik mint kiderült, nagylelkűen ki is húzták a slamasztikából, még ha az nem is volt akkora, mint azt előre gondolta.

„Amikor még Kárpátalján életem, akkor ismerkedtem meg Szépréthy Rolanddal, aki korábban a Mobilfox reklámarca volt, neki köszönhetően tudtam elindulni ezen az úton. 2024 áprilisában volt a pénzszórós eseményük itt Budapesten, amire én is meghívást kaptam, majd ezt követően lett egy saját kuponkódom is náluk. Ez annyit jelent, hogy ha ezzel vesznek az emberek terméket, akkor abból én részesedést kapok. Roland azonban jelenleg nincs már a cégnél, emiatt pedig azt hittem, hogy az én kuponkódom is emiatt szűnt meg. Mint kiderült, adminisztrációs hiba történt, és véletlenül vették ki a kódom, így amikor jeleztem, vissza is állították. Viszont nekem ez a kis idő is olyan kiesést jelentett, hogy nehéz helyzetbe kerültem, és akaratlanul rá voltam szorulva ismét, hogy kisegítsenek az emberek” – mesélte a TikTokker.

Minderről azonban követőit nem tájékoztatta, így hamar több negatív kritikát is kapott arra vonatkozóan, hogy nem köszönte meg az embereknek a segítséget, hanem miután minden rendbe jött, fogta, és levette a kéregetős videóját. A botrány a követőbázisát ehhez mérten meg is tépázta, 300-an kikövették, de úgy gondolja, nem hibázott.

Mindenkinek, aki segített, privátban írtam és megköszöntem. Elfogadom a negatív emberek véleményét is, azonban szerintem nem szerencsés egy olyan helyzetben megítélni valakit, amivel nem tudnak azonosulni

– emelte ki Kovács Misi.

Igaz barátokra lelt, a családalapítás a célja

Személyes kapcsolataira kitérve elárulta, hogy kerekesszékkel viszonylag nehéz és időigényes bejárni a várost, de ennek ellenére igyekszik szocializálódni Budapesten is, amiben a rajongóival való találkozások is sokat segítenek. „Egy nap akár ötvenen is megállítanak az utcán közös fotót kérve. Ez mindig pozitív élmény”.

A baráti kapcsolatokat szóba hozva azonban már jóval kevésbé tűnt ennyire nyitottnak, ugyanis elmondása szerint korábban is nehezen engedett közel magához embereket, és Budapesten is hasonlóan óvatos. Ennek egyik oka az, hogy sokan nem egyszerű emberként tekintenek rá, hanem ismertsége miatt keresik a társaságát, amit nem mindig tart őszintének. Elmondta, hogy összesen két közeli barátja van most a fővárosban: Szépréthy Roland, akire mindig számíthat, valamint Menyhárt Dávid, akik egyaránt tartalomgyártók.

Mivel Kovács Misinek öt testvére van, így alapvetően nem is gondolná az ember, hogy túl sok ideje van másokkal találkozni, azonban a valóság ennél jóval árnyaltabb. Ugyan Magyarországon élnek a testvérei, akik fiatalabbak nála, ám közülük csak eggyel tartja a kapcsolatot. A 16 éves öccse tanul és dolgozik is, mégis sokat segített neki a költözés során, például a lakáskeresésnél. Bár fiatalabb nála, érett személyiségnek tartja, akivel bármilyen témát meg tud beszélni, akárcsak nagymamájával, aki Ukrajnában maradt.

Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, bár nehéz, hogy nem tudok hozzá hazautazni. Ő velem ellentétben sosem akart elköltözni, mivel ott építette fel az életét a faluban, és már nem kíván máshol élni. Bár kezdetben nem támogatott a TikTokozásban, mert féltett, de ma már örül annak, hogy ennyi lehetőség nyílt meg előttem ennek köszönhetően

– emelte ki.

Persze mint minden fiatalt, már őt is eltalálta Ámor nyila, első párkapcsolatáról elárulta, hogy 2023 júniusában ismerkedett meg egy lánnyal a Tiktokon, akivel előszőr Skypon beszéltek, majd hosszas ismerkedés után találkoztak és összejöttek, a közel egyéves kapcsolat 2024 januárjáig tartott. Hozzátette, hogy a szerelmi életét szeretné külön kezelni a közösségi médiától, és nem akarja, hogy a munkája összefonódjon a magánéletével. Szerinte ma már nagyon meg kell válogatni, kivel kezd az ember kapcsolatba, emiatt a Tinderhez hasonló társkereső oldalakat nem is szereti. Ráadásul a fejében már jóval komolyabb terveket sző: a családalapításon jár az esze, a célja pedig egy olyan élet kialakítása, amit a szülei miatt ő sosem kaphatott meg.

Ha már tervek, a karrierjét is szeretné tovább építeni, és szívesen szerepelne a televízióban is, mivel már gyerekkora óta vonzzák a tévés vetélkedők, de azt is kiemelte, hogy mindig is felnézett az olyan személyiségekre, mint Majka, aki minden lehetőséget megragadva, a semmiből tudta felépíteni magát. Úgy érzi, hogy ki kell mondania a gondolatait, és bár nem volt előre eltervezve, hogy ilyen sikeres lesz, a TikTok adta lehetőséget szeretné minél tovább kihasználni, miközben célja a platform másik oldalát is bemutatni, miszerint nem mindenki boldog állandóan, így ha ő is megosztja a nehéz napjait, azzal talán motiválhat másokat. Ez pedig minden bizonnyal így is van.

(Borítókép: Kovács Misi 2025. február 19-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)