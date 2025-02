Nagy bejelentést tett Andrei Mangra, ismét visszatér a Dancing with the Starsba

A TV2 Dancing with the Stars című műsorából tavaly botrányosan távozó Andrei Mangra új fejezetet nyit életében: a belga verzióban tér vissza a táncparkettek világába. A táncos a közösségi oldalán tudatta a hírt hétfőn.

Amint arról az Indexen is beszámoltunk, még a Dancing with the Stars előző évada alatt, tavaly novemberben keveredett verekedésbe lakásában Andrei Mangra. Az összetűzésben egy kés is előkerült, illetve droghasználat gyanúja is felmerült, ezért a rendőrség eljárást indított, a férfit pedig lecserélték a műsorban, helyét Suti András vette át Szabó Zsófi táncpartnereként.

A táncos a botrány után szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Most azonban közösségi oldalán jelentette be, hogy márciustól a belga Dancing with the Stars új évadában láthatják a nézők, ahol Sarah Puttemans 25 éves influenszer partnereként lép majd színpadra.

Hé, Belgium, rég láttalak. Megtalálsz a Dancing with the Stars új évadában! Kezdődjék a kaland!

– írta a közösségi oldalán a táncos.

Mangra nem először szerepel a műsor külföldi verzióiban: korábban már a román és a belga Dancing with the Starsban is győzelmet aratott. Az első élő show március 9-én lesz látható Belgiumban.