Egyes ritka, hibás vagy emlékkiadású magyar forintérmék értéke az évek alatt jelentősen megnőhet, így érdemes alaposabban szemügyre venni az aprópénzt, ami a zsebünkben van. Akár egy kisebb hibával készült érme is több ezer forintot érhet, bár a perselyek feltörésével lehet, hogy még így is érdemes várni…

Amióta a pénz mint fizetőeszköz megjelent a világban, az ember pontosan tudja, hogy melyik érme milyen értéket képvisel. A korai civilizációkban mindezt főként az érmék anyagából tudták meghatározni, ma már azonban ennél is egyszerűbb dolgunk van, hiszen mindegyiken jól láthatóan fel van tüntetve, hogy melyik mennyit ér.

Igen ám, de bizonyos darabok nem csupán a rajtuk feltüntetett 10, 20, 50, 100 vagy 200 forintot, hanem annál jóval többet is érhetnek. Sőt, a szerencsések akár a saját pénztárcájukban is rábukkanhatnak egy-egy becsesebb érmére. Persze ehhez hatalmas mázli kell, de nem árt tudni, hogy némelyik különlegesebb aprópénz eladásával akár az értékük több százszorosát is megkereshetjük.

Nem minden arany, ami fénylik

A numizmatika a pénzzel kapcsolatos tudományág, értve ezalatt a forgalmi pénzeket az ókortól napjainkig, az emlékérmeket, plaketteket, különféle pénzhelyettesítő eszközöket. Mindez meglehetősen tudományosan hangzik, a fizetőeszközök ismerete azonban igencsak hasznos lehet. Sokan nem is gondolnák, hogy a mindennapi aprópénz között igazi kincsek lapulhatnak. Egyes ritka, hibás vagy emlékkiadású pénzérmék értéke az évek során jelentősen megnőhet, így időnként érdemes alaposan átnézni a pénztárcánkat.

A közelmúltban nagy figyelmet kapott egy hibás nyomással készült 20 forintos érme, amit egy tízforintosra nyomtak rá. Az ilyen darabok, amelyeknél a verés során pontatlanság történt, akár több ezer forintot is érhetnek a gyűjtők körében, ám senki se számoljon azzal, hogy ebből végérvényesen meggazdagszik. Valaki ennek ellenére mégis nagyot kaszált vele, az említett darab ugyanis végül 185 ezer forintért cserélt gazdát.

Hasonlóan keresettek az 50 és 100 forintosok egyes évjáratai is. Különösen azok az érmék értékesek, amelyek emlékkiadásként készültek vagy kis példányszámban kerültek forgalomba – ezek esetében is a legfontosabb tényező az állapot. A Forint Portál Numizmatika oldala szerint azonban nem minden emlékérme számít igazán értékesnek, mivel a legtöbből millió darab készült. Például „a 2002-ben Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára kiadott 100 forintos érméből 1 millió darabot vertek”.

Bár ma egy verdefényes (UNC) példány körülbelül 3000 forintot ér, a használtak értéke ennél alacsonyabb. Az érme különleges, gyártási hibás változata azonban igazi ritkaság.

A különleges, hibás példányokon a verőszerszám pontatlan befogása miatt a születési és halálozási évszám gyengén látható, a kötőjel pedig idővel eltűnik.

Az ilyen verdefényes darabok ára 10 ezer forint körül mozog, míg a használtak is elérhetik a 3-4 ezer forintos árat. Az idő előrehaladtával ezek az érmék várhatóan még tovább drágulnak, és egyes gyűjtőknek több tízezer forintot is megérhetnek – így a birtokosának érdemes lehet kivárni.

A portál lapunk megkeresésére azt is elárulta, hogy az 1992 és 1994 között gyártott 200 forintos ezüstérmék is keresettek a gyűjtők körében, mivel 6 gramm színezüstöt tartalmaznak. 1995-ben az ezüst világpiaci árának emelkedése miatt már csak 85 ezer darabot vertek ebből, ezért ez az évjárat különösen értékesnek számít.

Az igazi kuriózumokat mégis az 1997-es és 1998-as évjáratok jelentik, amelyekből jóval kevesebb készült: BU (extra verdefényes) veretből mindössze 7000, míg PP (tükörfényes) veretből csupán 3000 darab. Az 1996-os évjárat teljesen kimaradt, ami még keresettebbé teszi ezt a sorozatot. Az ilyen érmék értéke több tízezer forint lehet.

Kevés rá az esély, mégis érdemes nyitott szemmel járni

Tény, hogy ezek az összegek nem eget rengetők, így a perselyeket sem kell feltétlenül azonnal feltörni egy-egy különleges pénzdarab felkutatása miatt. Ha valaki ilyen érméket szeretne beszerezni, sokkal inkább érdemes figyelemmel kísérnie az online aukciós oldalakat, például a Vaterát, ahol Magyarországon a legnagyobb numizmatikai közösség van jelen. Emellett időnként különböző numizmatikai csoportokban is felbukkannak ritka darabok. A legizgalmasabb lehetőség ennek ellenére mégis az, ha a saját pénztárcánkban találunk rá a különleges érmére.

Dr. Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának régész-numizmatikusa szerint „Magyarországon több tízezer gyűjtő foglalkozik ezzel a hobbival, bár a magyar pénzérmék gyűjtése kissé eltér más országok gyakorlatától. Svájccal és az Egyesült Államokkal ellentétben Magyarországon a régi pénzeket rendszeresen kivonják a forgalomból, így egy pénztárcában nemigen találunk már több évtizedes érméket.”

Az értékes gyűjtői daraboknál is rendkívül fontos a kifogástalan minőség: a pénzérméknél nem lehet karc vagy kopás, míg a bankjegyeknél az a legértékesebb, amelyet soha nem hajtottak meg

– magyarázta lapunk megkeresésére.

Ennek ellenére érdemes időnként átnézni a nálunk lévő aprópénzt, amit akár egy kávéautomata is az ölünkbe pottyanthat, hiszen egy hibás veretű vagy ritka évjáratú érme a sokszorosát érheti. A numizmatika ismerete és az érmék vizsgálata pedig így nem csupán egy izgalmas hobbi, hanem akár értékes befektetés is lehet.

