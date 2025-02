88 éves korában elhunyt Roberta Flack, Grammy-díjas énekesnő, írja a Sky News. Az amerikai énekesnő a Killing me Softly with His Song és a The First Times I Ever Saw Your Face című slágereiről volt ismert. Flack a blues-, dzsessz-, pop- és -folkdalok kiemelkedő előadója volt.

Roberta Falck harmincas éveinek elején vált híressé, miután egyik napról a másikra sikert aratott The First Time I Ever Saw Your Face című dalával. A sikert Clint Eastwoodnak köszönhette, aki 1971-es Play Misty For Me című filmjének explicit szerelmi jeleneteihez választotta Flack dalát. A szám 1972-ben az amerikai sikerlisták élére került, s az énekesnő elnyerte első Grammy-díját.

Ő volt az első előadó, aki kétszer egymás utáni években nyert Grammy-díjat, s ez a Killing Me Softly dalának volt köszönhető.

Az énekesnő 1999-ben Dél-Afrikában énekelt Nelson Mandela tiszteletére.

2022-ben jelentette be Flack, hogy ALS-ben szenved, s már nem tud énekelni.