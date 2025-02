Az RTL vezére szerint semmilyen politikai szempontot nem vettek figyelembe a 4iG-vel való együttműködéskor

Interjút adott a Magyarországra érkezett Elmar Heggens, vagyis az RTL-csoport operatív igazgatója, amiben kitért a csatornák közötti versenyhelyzetre, a streamingszolgáltatásuk fejlesztésére, a Magyarországon való terveikre és arra is, hogy nem azért fektetnek be ennyit, mert el akarnák adni a céget. Emellett a magyar politika és a 4iG-vel kötött szerződésük is felbukkant a beszélgetésben.