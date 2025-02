Megérkeztek az első képek Palácsik-Ráthonyi Tímea gyermekéről

Bár évekig úgy tűnt, hogy Palácsik-Ráthonyi Tímeának nem lehet gyermeke, az utolsó embrióbeültetés a csodával határos módon mégis sikerrel járt, és megtörtént a beágyazódás. Előtte viszont már egy béranyát is felfogadott a pár, hogy biztosan legyen egy közös gyermekük, a kisfiú pedig teljes titokban meg is született. Az üzletasszony fotókat is megosztott az új jövevényről, miközben a pocakjáról is közölt képeket, amelyek szerint nemsokára érkezik a második gyermek.

A Feminának adott exkluzív interjúban beszélt arról Palácsik-Ráthonyi Tímea, majd az Instagramján is megosztotta, hogy megszületett első gyermekük, egy kisfiú. Mint mi is megírtuk, bár a gyermeket béranya szülte, viszont az üzletasszony is terhes, tehát nemsokára kétszeres szülővé válnak férjével. Elmondta, hogy 34 éves koráig nem is foglalkozott az anyasággal – tanítónő vagy óvónő szeretett volna lenni –, de volt férje, Andy Vajna erőltette a dolgot – írta a Femina.

El is kezdték Amerikában a lombikprogramot, de a beültetés előtt Andy Vajna meghalt, így a babaprojekt is parkolópályára került. Új férjével, Ráthonyi Zoltánnal aztán évekig próbálkoztak, Palácsik-Ráthonyi Tímea 5 hormonstimuláción és 17 műtéten esett át, mígnem kétszer is elvetélt, így természetes úton nem is próbálkoztak többet.

Templomba jártam, imádkoztam, emellett nagyon sokat olvastam, tulajdonképpen a saját magam szakértője lettem, és hittem a biológiában, továbbá egy kis angyali szerencsében

– nyilatkozta Palácsik-Ráthonyi. Hozzátette, hogy minden lehetséges módszert kipróbáltak, de az orvos a korára és az endometriózisra való tekintettel szinte semmi esélyt nem adott rá, hogy teherbe essen.

Először hallani sem akart a béranyáról, mert maga akarta kihordani a babáját, viszont a folyamatos kudarcok után be kellett látnia, hogy így van a legnagyobb esélye annak, hogy gyermeke legyen. „Görcsösen hajtottam, hogy ne fussak ki teljesen az időből” – tette hozzá.

Elmesélte, hogy az út egy Lupron-kúrán, egy svájci klinikán és az autoimmun betegsége kezelésén, pajzsmirigygyógyszeren és vérhígítón keresztül vezetett, de végül az utolsó beültetés – amelyet az orvosa majdnem le is mondott – mégis sikerrel járt.

Milyen érzés volt először a karomban tartani a gyermekemet? Egy csoda! Istentől a legnagyobb ajándékot kaptuk

– osztotta meg örömét az üzletasszony, aki képeket is töltött fel a kis jövevényről az Instagram-oldalára.

Palácsik-Ráthonyi Tímea őszintén vallott az anyaság és a babavárás örömeiről a Feminának, további részleteket ide kattintva tudhat meg.