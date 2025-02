Február 7-én 50-60 meghívott, csupán a szűk család és barátok körében Miklós görög királyi herceg újra kimondta a boldogító igent az Akropolisz lábánál, egy eredetileg 11. századi, de újjáépített templomban, amely azért fontos a hellének történelemben, mert az oszmán uralom végével az addig betiltott harangszó itt szólalt meg először görög földön.

Az ilyesmi gesztusok a görög királyi családnak igenis fontosak, hiszen mint mi is írtunk róla, az utolsó uralkodó, II. Konstantin halálakor két éve, elutasítottságuk a nép körében a detronizált családok közt is kirívó. Olyannyira, hogy a kormány nem is járult 2023-ban hozzá, hogy az egykori király hivatalos állami dísztemetésben részesüljön. (Bár több családtag is megkapta a közelmúltban a görög állampolgárságot, illetve vezetéknevüket, ami a dán királyi család oldalágaként eddig a Glücksburg volt, most a franciás hangzású de Grece-re, azaz Görögországira változtatták.)

Határozottan meglepő volt így, hogy a kormány is képviseltette most magát az esküvőn, a turisztikai miniszter édesanyjával együtt érkezett a menyegzőre, és szemlátomást jól elvoltak a menyasszony társasági előkelőség édesanyjával, Agapi Politival. Persze, nem rá irányult a legnagyobb figyelem, hanem a királynékra, hercegekre és hercegnőkre.

Miklós herceg három testvére is eljött természetesen az eseményre, a trónörökös családot Pál koronaherceg és felesége, Marie-Chantal, valamint két fiuk, Konstantin Alexiosz és Arisztidisz Sztavrosz királyi hercegek képviselték. Anna-Mária özvegy görög királyné házasulandó fia karján érkezett, míg lányai, Alexia és Teodóra királyi hercegnők férjeik oldalán pózoltak a fotósoknak.

Bár a vőlegénnyel jó baráti kapcsolatban lévő dán királyi pár nem tette tiszteletét az esküvőn, de néhány nappal korábban fogadták a jegyeseket a koppenhágai Amalienborg-palotában. A dán királyi családot így Anna-Mária királyné testvére, Benedikte királyi hercegnő képviselte lánya és menye társaságában. A spanyol rokonságot meg Zsófia nyugalmazott spanyol királyné (II. Konstantin húga), akit fiatalabbik lánya, Ilona infánsnő, valamint testvére, Irén görög királyi hercegnő kísért el. Az olasz királyi családot a szintúgy görög származású Olga királyi hercegnő, Aosta hercegnéje képviselte.

A menyasszony is híresség odahaza, titkolni kellett így a kapcsolatot

Mint mi is írtunk róla, tavaly áprilisban jelent meg a hivatalos közlemény, hogy Miklós herceg és felesége, Tatjána 14 év házasság után a válás mellett döntött. Azóta semmit nem lehetett tudni arról, hogy rájuk talált-e esetleg a boldogság, a herceg és új kedvese, Chrysí Vardinogiánni kifejezetten titkolta a kapcsolatukat. Teodóra hercegnő szeptemberi esküvőjére is külön érkeztek, az első közös fotót csupán most januárban készítették róluk II. Konstantin emlékvacsoráján.

Holott a pár már évek óta ismeri egymást, kapcsolataik szinte egyszerre értek véget, az ara 2023 végén ment szét élettársával, egy görög színész-rendezővel – de korábban ő is volt már házas egy görög énekes oldalán, a frigyből két gyermek született. (Ezzel szemben a jelenleg 55 éves Miklós hercegnek és exfeleségének gyermektelen maradt a házassága.) Az újdonsült feleség egy híres görög milliárdoscsaládba született, apja Jorgosz Vardinogiannis, a Panathinaikósz focicsapat korábbi tulajdonosa és elnöke, a köz előtt ismertebb, tavaly novemberben elhunyt Vardis Vardinogiannis öccse, akiknek a vagyonát a Forbes 2,3 milliárd dollárra becsülte halálakor.

A család tulajdonában van a Motor Oil Hellas és a Vegas Oil társaság, befektetői érdeklődésük a tengeri szállítmányozáson és az olajbizniszen túl kiterjed a bankszektorra, a médiára, az ingatlanüzletágra és a turizmusra is, jelenleg 98 vállalatban van érdekeltségük Görögországon belül és külföldön. A család vagyonát az alapozta meg, hogy ellene mentek a Rodéziával szembeni ENSZ-embargónak 1966-ban, és Mozambikon keresztül olajat szállítottak az országba. A Szovjetunió felbomlása után pedig az utódállamokban, elsősorban Ukrajnában és Grúziában fogtak autópálya-építésbe, ez is jelentősen gyarapította a bevételeiket.

Nehéz év van a hercegné mögött

Miután egy világ látta, hogy Chrysí Vardinogiánni egy Christos Costarellos esküvői ruhában, pont ugyanazt a gyémánttiarát viselve megy férjhez, amely 15 évvel korábban a 7 év együttjárás után elvett Tatjána hercegné fején ékeskedett, az érintettnek is muszáj volt megszólalnia az Instagramon. Érzelmes posztjában megköszönte követőinek a folyamatos lelki támogatást, a görögöknek külön is a nyitottságukat, hogy befogadták, merthogy továbbra sem szándékozik elköltözni – a királyi család engedélyezte egyébként számára a hercegnéi rang megtartását, holott ugye ez már nem hivatalos, lévén Görögország köztársaság.

A 44 éves Tatjána októberben egy görög magazinnak nyilatkozta, hogy nehéz év áll mögötte, válása után ugyanis mostohabátyja is eltűnt, akit azóta sem találnak a nyomozó hatóságok. Őszintén vallott arról egy posztjában, hogy pánikrohamokkal és szorongással küzd, ezzel is felhívva a figyelmet sorstársaira.

Nemrégiben, egy pánikroham közepette fedeztem fel, hogy vissza kell térnem az alapokhoz, és többet kell dolgoznom a légzésemen. Még soha nem éltem át ilyet. Úgy éreztem, mintha fulladnék, nem kaptam levegőt, és folyamatosan levegőért kapkodtam. Még mindig szorítja a torkomat, amikor erről írok. Azért osztom meg, hogy azok, akik stressztől, szorongástól vagy esetleg pánikrohamoktól szenvednek, tudják, hogy léteznek olyan eszközök, amelyek segíthetnek kezelni és megelőzni őket. Minden egyszerre történt. Megtanultam, milyen fontos engedni magamnak, hogy érezzek, sírjak, kezeljem az érzelmeimet és előrehaladjak az önmagam iránti együttérzéssel.

A venezuelai születésű, Svájcban felnövő, de német és szlovén felmenőkkel rendelkező, házassága előtt az amerikai Diane von Fürstenberg divatháznál sajtósként és rendezvényszervezőként dolgozó hercegné elindította így saját vállalkozását, a Breathe (Lélegezz) mozgalmat, amelyet saját tapasztalatai és főként édesapja depresszióval való küzdelme inspirált. Nemrégiben arról számolt be, hogy Kevin Love NBA-játékos alapítványával, a hasonlóképpen mentális egészséggel foglalkozó Kevin Love Funddal lesz együttműködése.

(Borítókép: Miklós herceg és felesége, Chrysí Vardinogiánni az esküvőjükön 2025 februárjában. Fotó: Reuters / Louiza Vradi)