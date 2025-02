Megszólalt a botrányról a Medveczky-könyv szerzője

„Egy jó cím érdekében teljes valótlanságot állítottak” – fogalmaz lapunknak Karizs Tamás a közelmúltban megjelent cikk kapcsán. Az író elmondása szerint Medveczky nem állította, hogy három évtizedes barátságuk a pénz miatt ment volna tönkre, ez csupán a médiában megjelent interpretációban olvasható így. A szerző azt is elmondta, hogy valóban volt egy „mosolyszünet” közte és Medveczky Ilona között, de ez egyáltalán nem egy pénzügyi átverés hozadéka, és a barátságuk sem ment tönkre.

Karizs Tamás részletesen elmesélte, hogy ő és Medveczky Ilona is szerződtek a kötetet megjelentető Európa Kiadóval, de külön-külön. Kettejük között nem is állt fenn olyan jellegű pénzügyi szerződéses kapcsolat, amiről a médiában lehet olvasni, hiszen csupán arra szerződtek, hogy együtt megalkotják az életrajzi könyvet.

Az életmű megkoronázása

Karizs Tamás évek óta életrajzi könyveken dolgozik, ilyen munkája a korábban megjelent Ambrus Attila-kötet is. A Medveczky Ilona-életrajz egy olyan szerelemprojekt volt, aminek révbe érésére éveket kellett várni. Egy ideig nem akadt kiadó, aki elvállalta volna a kötet megjelentetésének anyagi részét, amikor pedig az Európa Kiadó beszállt a projektbe, Medveczky Ilona nagyon boldog volt, hiszen valóban életműve csúcspontjának vélte a könyvet. Épp ezért nem a nyereség volt az elsődleges a szerződéskötéskor, ráadásul egy kemény fedeles, fotókkal illusztrált könyvről van szó, aminek a gyártása is igen drága.

Karizs Tamás elmondta, hogy ő kapott egy jelképes honoráriumot az Európa Kiadótól, de ezért cserébe fél évig dolgozott a köteten.

Az író azt is kiemelte, hogy amikor a fotókat ment elkérni a művésztől, akinek a képeit a köteteben is látni, elsőre nem is gondolta a szakember, hogy egy kiadó felkarolta a művet. Úgy hitte, hogy ez egy olyan szerelemprojekt, amire Medveczky Ilonával együtt gyűjtötték össze a pénzt, hogy kiadassák, hiszen egy régóta dédelgetett álom volt.

Azt mondta, milyen jó, hogy végre Ilonáról megjelenik egy könyv, és megkérdezte: »Ilona is beszállt a magánkiadásba?« Még egy profi fotós is úgy véli, hogy ha valaki igazán akar magáról egy könyvet, akkor így adatja ki

– emlékezett vissza Karizs Tamás.

Az író elmondása szerint a valóságban – szemben a médiában elterjedt hírekkel – senki nem vert át senkit, és barátságok sem mentek tönkre. Szimplán annyi történt, hogy a kezdeti nagy öröm, ami a kiadatás lehetőségével jött, a megjelenés után anyagi kérdéssé vált. Elmondása szerint, ahogy a korábbi cikkekben is olvasható, ez a kötetet Medveczky Ilona részéről valóban a „megkoronázása életművének”.