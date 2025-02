Sam Feldt és Meduza is ott lesz az idei SZIN-en

A Szegedi Ifjúsági Napok szervezői további neveket jelentettek be, akik már biztosan ott lesznek idén a fesztiválon, és csatlakoznak többek között Becky Hillhez.

Ahogy arról az Index is beszámolt, ebben az évben augusztus 27. és 30. között rendezik meg a Szegedi Ifjúsági Napokat, azaz a SZIN-t Szegeden. A tavalyi év végén már kiadtak egy közleményt azzal kapcsolatban, kikre számíthatunk a fesztiválon, így kiderült, hogy a fellépők között lesz az Egyesült Királyság egyik legkiemelkedőbb tehetsége, Becky Hill, akit legutóbb a Szigeten láthattunk. Az énekesnőn kívül pedig Lost Frequencies belga DJ és producer is tiszteletét teszi majd az eseményen.

A szervezők szerkesztőségünkhöz eljuttatott legutóbbi közleménye szerint viszont Becky Hill és Lost Frequencies mellett három további nemzetközi előadó érkezik a SZIN-re, köztük az olasz Meduza formáció, akiket a leginkább a Piece of Your Heart szerzeményükről ismerhetünk. Szintén Szegeden fog fellépni Sam Feldt, aki már több mint tíz éve a house közismert alakja. Továbbá egy fiatal ukrán művész, Carpetman, aki arról ismert, hogy egy jellegzetes szőnyegmaszk mögé bújva lép fel. Ahogy a közleményben megjegyezték, az általa képviselt zenei stílus a house és a blues metszéspontjában áll, de gyakran kísérletezik más műfajokkal.

A külföldi sztárok mellett magyar fellépőkkel is lehet számolni, mivel önálló produkciójával először érkezik a SZIN-re Desh, ahogy elsőként koncertezik majd a fesztiválon Filo is. Rajtuk kívül a következő magyar előadók szórakoztatják még a szegedi közönséget: AWS, Beton.Hofi, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, bongor, Bruno x Spacc, BSW és a Gang, Carson Coma, Coronita X SZIN, Desh, Dzsúdló, Ekhoe, Elefánt, Filo Live, Follow the Flow, Ganxsta Zolee és a Kartel 30., Honeybeast, Jazzbois, KKevin, L.L. Junior Live, Lil Frakk, Manuel, Metzker Viktória & Friends, Moriones, Parno Graszt, Sisi, Wellhello.