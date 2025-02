Ismét egy szokatlan trendet karolt fel a TikTok: a mai nap minden a Slime Your Homeboyról szól a közösségi oldalon. Ez a február 26-án ünnepelt mém arra buzdítja a felhasználókat, hogy tréfás videókban árulják el a barátaikat, vagy tervezzék el azok hátbaszúrását. Persze, nem úgy. Bár a kifejezés eredete homályos, sokan Drake és SZA Slime You Out című dalával hozzák összefüggésbe.