Jelentős változás előtt áll a TV2 egyik zászlóshajó produkciója: a Megasztár nyolcadik évadában szinte teljesen kicserélődik a zsűri. A tavalyi visszatérő szériában még Rúzsa Magdi, Caramel, Marsalkó Dávid, Marics Peti és Papp Szabi alkotta a döntéshozók csapatát, ám a csatorna úgy döntött, idén négy főre csökkentik a létszámot, és csak Marics Petit tartják meg a korábbi felállásból.

„A készítők szerettek volna egy sokkal frissebb csapatot, akik a szakmai tudásuk mellett poénokkal, erős karaktereikkel is színesítik a műsort. Mivel Marics Peti ezt a szerepet idén is hozta, nem volt kérdés, hogy őt megtartják" – nyilatkozta a Blikknek egy közeli forrás.

Visszatérők és egy debütáló ítész

Az új zsűritagok között két olyan előadó is helyet kap, aki már bizonyított tehetségkutatókban. Tóth Gabi korábban az X-Faktorban és a Sztárban Sztár leszek!-ben is zsűrizett, ráadásul személyesen is kötődik a Megasztárhoz, hiszen a második évadban versenyzőként tűnt fel. A nézők kedvelik karakteres megnyilvánulásait, ami a műsor szempontjából előnyös lehet.

Curtis öt év után tér vissza a TV2-höz. A rapper 2020-ban távozott a csatornától, miután nem jelent meg a Sztárban Sztár élő adásán, amiért kötbért kellett fizetnie. Ezután a konkurens kereskedelmi televízióhoz szerződött, ahol 2023-ban a The Voice zsűriszékében is helyet foglalt. Információink szerint Curtis visszatérése nem csupán a Megasztárra korlátozódik, egy másik produkcióban is láthatják majd a nézők.

A harmadik új arc, L.L. Junior számára teljesen új kihívást jelent a zsűriszék. Bár korábban még nem volt látható ítészként, szakmai tapasztalata vitathatatlan: közel három évtizede meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. Noha zsűritagként újonc, a kereskedelmi televíziózás világában már otthonosan mozog, számos show-műsorban szerepelt.

A fókuszban a csapatdinamika

A bennfentes információk szerint a TV2 a napokban teszteli, hogyan működnek együtt az új zsűritagok. „Természetesen azt még tesztelni kell, hogy ők miként működnek együtt, így akár az utolsó pillanatban is lehet változás, de tudomásom szerint a napokban egyben is megnézik őket, milyen csapatot alkotnak. De külön-külön ismerve őket, valószínűleg együtt is jól működnek majd" – árulta el a forrás.

Korábban írtunk róla, hogy a TV2 tizenkét év után indította útjára korábban népszerű tehetségkutató versenyét, azonban a várt eredményeket nem produkálta a műsor – a TV2 a konkurens csatornán futó X-faktorral szemben elveszítette a népszerűségi versenyt –, ezért a csatorna úgy döntött, a következő évadban új arcokat ültet a zsűriasztal mögé.