Újabb zenekarokkal és lemezlovasokkal erősít a Campus Fesztivál

A decemberben már bejelentett amerikai sztárok, Jason Derulo és a The Chainsmokers elektropop-duó mellett újabb külföldi zenei produkciók kerültek fel az idei Campus Fesztivál fellépőinek listájára. Megérkezett a napi bontás is, mától már azt is tudhatjuk, ki, mikor érkezik Debrecenbe.

A Campus fellépői között eddig két világsztár szerepelt, Jason Derulo és az elektronikus popzenei élet kiemelkedő alakjai, a The Chainsmokers duó. A nemzetközi felhozatal közben több új névvel bővült, ott lesz Debrecenben a sokak által vártan újra turnézó The Dandy Warhols és a New York-i metálszíntér kikerülhetetlen tagjai, a Life Of Agony is.

Felfedezésre váró zenei csemegékben sem lesz hiány: a csodás hangú brit lírai énekes, JC Stewart legutóbb Armin Van Buurennel készített közös dalt. Jön az éteri északi popot játszó új norvég reménység, az Amilost, lesz olasz reggae-őrület a Shakalab jóvoltából és másfél évtized után újra láthatjuk a roma kultúra Ausztriában élő helytartóit, a hajnalig tartó táncolásra késztető DelaDap zenekart.

A program még nem teljes, a fesztivál elektronikus zenei kínálata néhány hét múlva érkezik majd újabb külföldi előadókkal, addig is kilenc programhelyszín részletes menetrendje már most böngészhető a honlapon és az applikációban.

A Nagyszínpad fellépői között köszönthetjük többek között Desht, Dzsúdlót, Majkát, ByeAlexet és a Sleppet, a Tankcsapdát valamint a 30 éves jubileumát ünneplő, eredeti felállásban érkező Ganxsta Zolee és a Kartelt is.

Olyan produkciók is visszatérnek a Campusra, akik az elmúlt évben vagy években hiányoztak: láthatjuk a Halott Pénzt és a Bagossy Brothers Companyt, valamint hosszabb szünet után játszik újra Debrecenben a Quimby zenekar.

A fellépők között műfaji korlátok nélkül szerepelnek a fesztiválkedvencek: lesz Beton.Hofi, Krúbi, Carson Coma, Parno Graszt, Elefánt, Wellhello, Pogány Induló, Co Lee, Road, Punnany Massif, Analog Balaton, AWS és Ossian. Jubileumot ünnepel az Irie Maffia és életműkoncerttel érkezik a HS7-ből Szűcs Kriszitán.

Láthatunk majd egészen frissen népszerűséget szerzett produkciókat, mint Filo, Moriones, HENN, Cserihanna, Kolibri vagy az Éberkóma, de több évtizedes múltra visszatekintő, rég nem látott kultikus alternatív előadókat is, mint Sub Bass Monster, a Leukémia, a Hollywoodoo vagy a Kinopuskin. A helyi zene is fontos szerepet kap: Debrecenből is számos produkció lesz a július 16-án kezdődő fesztivál vendége.

Magyarország egyik legnagyobb nyári kulturális eseménye idén július 16-án kezdődik, a szervezők pedig négy estén át várják majd a szórakozni vágyókat.