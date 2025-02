J. J. Abrams lánya keményen odaszólt Donald Trumpnak

Gracie Abrams neve manapság már egyre többek számára csenghet ismerősen – nemcsak azért, mert édesapja Hollywood egyik legfelkapottabb rendezője, hanem mert saját maga is önálló karrierépítésbe kezdett.

A 25 éves lány tavaly már második stúdióalbumát adta ki, The Secret of Us című lemeze pedig nem csak az Egyesült Államokban, hanem nemzetközileg is sikereket ért el. A korong bővített kiadásán található That's So True című dal például a magyar slágerlistákat is letarolta, de a TikTokon az I Love You, I'm Sorry és a Close To You is elképesztő sláger lett.

Éppen ezért Abrams világturnéra indult. A The Secret of Us Tour jelenleg Európában állomásozik, ennek apropóján készített a fiatal énekesnővel interjút a The Guardian. Abrams a lapnak amellett, hogy milyen folyamatosan úton lenni, arról is mesélt, hogy hogyan érintette őt Donald Trump győzelme, illetve hogyan lépne fel az általa hirdetett kirekesztések ellen.

Összetört Trump győzelmétől

Az énekesnő kifejezetten nagy figyelmet fordít az elfogadásra, így rendkívül rosszul érintették a Trump hivatalba lépése után elrendelt változtatások – ezzel kapcsolatban pedig véleményét sem tartotta magában.

Trump csak egy hónapja van hivatalban, és máris mindent megtett annak érdekében, hogy minden marginalizált közösség kisebbnek érezze magát, hogy mindenkit nagyobb veszélynek tegyen ki, hogy elárasszon minket dezinformációval, hogy tehetetlennek és reménytelennek érezzük magunkat

– fogalmazott a lapnak, hozzátéve, hogy az embereknek sokkal többet kellene tenniük, ha el akarják űzni a „sötétséget”. Abrams azt sem tagadja, hogy annyira összetört Trump győzelmétől, hogy azon is elgondolkodott, egyáltalán elmenjen-e turnézni.

Közvetlenül az indulás előtt azon tűnődtem, hogyhogy nem szenteljük minden időnket a Trump elleni harcnak

– fogalmazott. Végül elmondása szerint rájött, hogy koncertjeivel lehetőséget ad a rajongóknak arra, hogy szabadon érezzenek, és kiadhassák magukból mindazt, amit eddig elnyomtak.