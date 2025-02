Katy Perryt kilövik az űrbe

Hamarosan az űrbe indul a Blue Origin New Shepard rakétájának fedélzetén Katy Perry, egy minden szempontból történelmi küldetés részeként. A vállalat bejelentése szerint ez lesz az első kizárólag nőkből álló legénység, amelyet a cég az űrbe juttat.

Katy Perry nem egyedül vág neki az utazásnak: csatlakozik hozzá Lauren Sanchez, a Blue Origin alapítójának, Jeff Bezosnak a menyasszonya, valamint Gayle King, a CBS műsorvezetője, Aisha Bowe, egykori NASA-rakétatudós, Amanda Nguyen polgárjogi aktivista és Kerianne Flynn filmproducer.

A Blue Origin szerint ez lesz az első kizárólag női űrrepülés azóta, hogy Valentyina Tyereskova 1963-ban egyedüli nőként jutott az űrbe a Szovjetunió űrprogramjának keretében.

Bár a pontos dátumot még nem hozták nyilvánosságra, a tervek szerint a kilövésre tavasszal kerül sor. Az időzítés különösen fontos Perry számára, aki április 23. és november 11. között a Lifetimes Tour névre hallgató világ körüli turnéján vesz részt, így várhatóan még előtte sor kerül az űrutazásra. Ahogy arról az Indexen is írtunk, az énekesnő Budapesten is koncertet ad majd. A küldetéssel kapcsolatban Katy Perry is megszólalt, nyilatkozatában kiemelte:

„Ha gyerekkoromban valaki azt mondta volna nekem, hogy egy nap az első női legénység tagjaként jutok el at űrbe, elhittem volna. Gyerekként semmi sem tűnt lehetetlennek a képzeletemben” – fogalmazott.

Mondhatni, rutinrepülésről lesz szó

Az NS-31 kódnéven futó küldetés a Blue Origin New Shepard rakétájának 11. emberes repülése, és összességében a program 31. missziója lesz. A rendszer eddig 52 embert juttatott az űrbe, a tervek szerint a vállalat ezt a számot tovább szeretné növelni – írja a BBC.

A mindössze 11 perces utazás alkalmával az utasok elérik a Kármán-vonalat, amelyet a nemzetközi szabályok szerint az űr határának tekintenek. A rakéta teljesen autonóm irányítású, így a fedélzeten utazóknak nincs szükségük pilótára.

A küldetés egyik kulcsfigurája Lauren Sanchez, aki már korábban, egy 2023-as Vogue-interjúban beszélt arról, hogy egy kizárólag nőkből álló csapattal szeretne az űrbe utazni. A Blue Origin közleménye szerint Sanchez jelentős szerepet vállalt a misszió megvalósításában.

Megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan csapatot vezethetek, amely új nézőpontból láthatja a Földet, saját történeteik megosztására inspirálja őket, és maradandó hatást gyakorolhat a jövő generációira

– magyarázta.