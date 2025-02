Michelle Trachtenberg családja elutasította a boncolást, örökre rejtély maradhat a színésznő halálának oka

A 39 évesen elhunyt Michelle Trachtenberg halálának okát „tisztázatlanként” jegyezték be, miután családja vallási okokra hivatkozva megtagadta a boncolás engedélyezését. A színésznő, aki olyan kultikus szerepeiről ismert, mint a „Buffy, a vámpírok réme” vagy a „Gossip Girl”, nem sokkal a halála előtt májátültetésen esett át.

Továbbra is találgatások övezik Michelle Trachtenberg halálának pontos körülményeit, miután a New York-i egészségügyi hatóságok „tisztázatlanként” jelölték meg halálának okát. A Page Six információi szerint a színésznő családja vallási okokra hivatkozva elutasította a boncolást, amit a hatóságok tiszteletben tartottak, mivel bűncselekményre utaló jel nem merült fel.

A New York-i Igazságügyi Orvosszakértői Hivatal a lapnak elmondta, hogy a közegészségügyi törvény értelmében a családok vallási meggyőződésre hivatkozva elutasíthatják a boncolást, és amennyiben nincs bűncselekményre utaló gyanú vagy kényszerítő közegészségügyi ok a boncolás elvégzésére, az orvosszakértő tiszteletben tartja az elutasítást.

Egészségügyi problémák a háttérben

A 39 éves színésznőt február 26-án, kedden reggel 8 óra körül találták holtan New York-i lakásában. Információk szerint édesanyja, Lana Trachtenberg bukkant rá lánya holttestére. A rendőrség nem kezelte gyanúsként a halálesetet.

Bennfentes források szerint Michelle Trachtenberg nem sokkal halála előtt májátültetésen esett át, bár erről sosem beszélt nyilvánosan. A színésznő egészségi állapotáról már korábban is aggasztó pletykák keringtek, miután 2024 januárjában több olyan szelfit is közzétett közösségi oldalán, amelyeken a külseje jelentősen megváltozott, gyakorlatilag csontsoványra fogyott, a szemei sárgássá váltak és a haja is kihullott. Trachtenberg azonban hevesen visszautasította az aggódó megjegyzéseket.

Soha nem volt plasztikai műtétem, boldog és egészséges vagyok. Ellenőrizgesd saját magad, gyűlölködő

– írta akkoriban az Instagram-oldalán a kritikákra reagálva.

Gyerekszínészből pletykafészek

A brooklyni születésű Michelle Trachtenberg gyerekszínészként kezdte pályafutását, mindössze hároméves volt, amikor már egy Nickelodeon csatornán futó műsorban szerepelt. Első jelentős filmszerepe az 1996-os Harriet, a kém főszerepe volt. 2000-ben csatlakozott a Buffy, a vámpírok réme stábjához, ahol Buffy húgát, Dawnt alakította, majd 2008 és 2012 között a Gossip Girl című sorozat emlékezetes negatív karakterét, Georgina Sparksot játszotta.

Halála idején tárgyalásokat folytatott a Buffy régóta várt folytatásáról. A színésznő 2020 óta Jay Cohennel volt párkapcsolatban.

Halála előtt egy héttel egy szelfit is közzétett „A tigris szeme” kiírással. Utolsó hónapjaiban azonban főként régebbi, vörös szőnyeges megjelenéseiről osztott meg képeket. A színésznőt édesanyja és édesapja, Michael Trachtenberg gyászolja.