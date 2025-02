Tóth Gabi: Orbán Viktornak van egy ilyen karizmatikus megjelenése

Tóth Gabi egy interjúban mesélt arról, hogy többen is meg akarták mondani neki, hogy hogyan viselkedjen, beszélt a Papp Máté Bencével való kapcsolatáról, pénzügyi nehézségeiről, valamint Orbán Viktorról is elmondta a véleményét.

Tóth Gabi volt a Probléma Hajóssal és Márkóval című podcast legújabb adásának vendége, ahol az énekesnő szélsőségességéről is szó esett. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy mindig volt valaki az életében, aki megmondta neki, hogy mit és hogyan kellene csinálnia, ő pedig mindig hallgatott ezekre az emberekre, melynek következtében elveszítette az identitását – írja a 24.hu.

Valószínűleg azért éreztek egy ilyen furcsa disszonanciát, egy ilyen kettősséget az emberek, hogy nem hiteles a Tóth Gabi, mert én állandóan meg akartam felelni egy társadalmi rétegnek azért, hogy beigazoljam azoknak az embereknek, akik ezt tanácsolták, hogy nekik van igazuk

– mondta.

Elmondása szerint az életében csak most jött el az az időszak, amikor már nem hallgat ezekre az emberekre, és ezt párjának, Papp Máté Bencének köszönheti, aki mindig szól neki, ha felvesz valamilyen manírt.

Bevallása szerint korábban azt akarta, hogy mindenki szeresse, időközben viszont rájött, hogy nincs erre szüksége. Mint mondta, nagy az igazságérzete és rosszul esett neki, hogy bántották, mindig meg akarta védeni magát, de kipróbálta a csendet is, tapasztalatai szerint azonban minél tovább hallgatott, annál több kitaláció és botrány keletkezett a feje fölött.

Megfogadta, hogy új kapcsolatát nem teregeti ki a nyilvánosság előtt, ennek ellenére kötelességének érezte, hogy kiálljanak, miután elindult ellenük a „sz*rcunami”. Ezt követően viszont úgy érezte, hogy pozitív szemlélet indult el az irányukban.

Televíziós szerepléseivel kapcsolatban bevallotta, hogy volt egy időszak, amikor anyagi okokból is muszáj volt a képernyőn lennie.

Muszáj voltam elmenni a tévébe, mert nem lett volna pénzem. [...] Mert fellépni meg nem hívtak, mert én vagyok a fideszes NER-p*csa

– magyarázta. Majd hozzátette, hogy a feltételezésekkel ellentétben nem kapott rengeteg fellépési lehetőséget a Fidesztől, és közpénzzel sem tömték tele. A házán jelenleg nyolc hitel van, és hónapról hónapra azon gondolkodik, hogyan tudja megtartani a jelenlegi biztonságos életét.

A beszélgetés közben szóba került Orbán Viktor is, akivel kapcsolatban azt mondta:

Amúgy van egy ilyen karizmatikus megjelenése a csávónak. Ez vitathatatlan, nem? Szimpatizálunk-e vele, vagy sem.

A 2022-es fideszes kampányzárón történt fellépéséről elmondta, hogy kapott egy hivatalos e-mailt, miszerint a miniszterelnök tőle szeretné hallani az eseményen a magyar himnuszt. A lehetőség elvállalásával kapcsolatban sok mindent mérlegelt és a körülötte lévők közül is tanácsot kért. Elmondása szerint pedig még azok is a fellépésre biztatták, akik nem szimpatizáltak a kormánnyal. Tudván, mit hozott magával a fellépése, ma már kétszer is átgondolná, elvállalja-e azt, a magyar himnuszra azonban bevallása szerint nem tud nemet mondani.