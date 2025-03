A boszorkányság ma már leginkább csak legendák és irodalmi művek témája, de a 17. században mindez emberek életébe került. A salemi boszorkányperek az amerikai történelem egyik legsötétebb fejezetéhez tartoznak, amelynél a vallási fanatizmus, a társadalmi feszültségek és a tömeghisztéria együttesen vezettek ártatlan emberek elítéléséhez és kivégzéséhez. Egy maroknyi gyanúsítottból rövid idő alatt tucatnyi vádlott lett, és a bírósági eljárások abszurditása csak későn ébresztette rá a közösséget a tévedés súlyára. De hogyan fajulhatott idáig a helyzet, és milyen tényezők vezettek a tragikus eseményekhez? A 333 évvel ezelőtt elindult boszorkányperekről készült kvízünkből erre is választ kaphat!

Ma már nevetve rámondjuk egy számunkra nem ismert vagy emberfelettinek tartott történésre, hogy boszorkányság, a kifejezés azonban, voltak idők, amikor korántsem képezte vicc tárgyát. A salemi boszorkányperek az amerikai történelem egyik legismertebb és legmegrázóbb tömeghisztériájának számítanak. A 17. századi puritán Új-Anglia légköre, a vallási fanatizmus és a társadalmi feszültségek mind hozzájárultak ahhoz, hogy egy maroknyi ember vádaskodása végül több tucat ember elítéléséhez és kivégzéséhez vezessen.

Mindezt azért, mert Salem városának bizonyos lakói a megszokottól eltérően kezdtek viselkedni: hol látomásaik voltak, hallucináltak, vagy éppen önkívületi állapotukban a földhöz verték magukat. Emiatt immáron 333 éve, 1692. március 1-jén vádoltak meg elsőként három nőt azzal, hogy

boszorkányságot űztek, az ördöggel kötöttek szövetséget, és természetfeletti erőkkel ártottak közösségüknek.

Mindez meglehetősen abszurdnak hangzik mai fejjel, a perek hátterében azonban társadalmi és kulturális tényezők álltak. Az éghajlati és gazdasági nehézségek, az indiántámadásoktól való félelem, valamint a helyi politikai és személyes viszályok mind hozzájárulhattak a hisztéria kialakulásához. A vádak ehhez mérten legtöbb esetben alaptalanok voltak, és a bírósági eljárások során a bizonyítékok között olyanok szerepeltek, mint az álmok vagy az állítólagos démoni látomások – ami a jog mai talaján aligha állna meg.

A boszorkányperek ennek ellenére a 17. század puritán Amerikájában gyorsan eszkalálódtak, és hamarosan egyre több embert vádoltak meg, majd végeztek ki. Az áldozatok között nők és férfiak egyaránt voltak, többek között olyanok is, akik korábban jó hírnévnek örvendtek a közösségben, vagy éppen tehetősek voltak. A vádak abszurditása és a kivégzések kegyetlensége idővel viszont többeket elgondolkodtatott, és egyre többen kezdték megkérdőjelezni az eljárásokat.

Bár a perek viszonylag hamar lezárultak, következményeik hosszú távon is érezhetőek voltak. Az események rávilágítottak a vallási fanatizmus és a tömeghisztéria veszélyeire, valamint a jogrendszer hiányosságaira. Később több bocsánatkérés és jóvátételi kísérlet is történt, hogy enyhítsék a meghurcoltak és utódaik fájdalmát. A salemi boszorkányok története pedig az irodalomnak és a filmiparnak köszönhetőn ma már egyre szélesebb körben ismert. Nem utolsósorban pedig a boszorkányperek azóta is fontos emlékeztetőül szolgálnak arra, hogy milyen következményekkel járhat az, ha a félelem és előítélet felülírja az igazságot és a józan észt.

De mit lehet még tudni a salemi boszorkányperekről? Mai kvízünk kitöltésével kiderítheti!

(Borítókép: A salemi boszorkányper korabeli ábrázolása. Fotó: mikroman6 / Getty Images Hungary)