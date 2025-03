Los Angeselben helyezték végső nyugalomra Návai Anikót

Los Angelesben helyezték végső nyugalomra Návai Anikót, Magyarországon mindössze egy szűk körű búcsúztató keretében köszönnek el tőle végleg a barátai – írja a Blikk. A riporternek egy éve súlyos agyvérzése volt, amiből nem tudott teljesen felépülni, sőt agydaganatot is diagnosztizáltak nála. 76 évesen vesztette el a küzdelmet a kórral szemben.

A lapnak Návai egy ismerőse nyilatkozott, aki elmondta, a riporter

rajongásig szerette Hollywoodot, imádta azt a pörgést és a világsztárokkal kialakított kapcsolatait. Nem véletlen, hogy a Los Angeles-i otthona is szinte egy köpésre van a filmgyártás központjától, a Universal Stúdiótól. Persze Magyarországon is sok időt töltött, de igazából minden oda kötötte: az imádott munkája, a gyermeke, a menye, a volt férje, akivel elmenekültek innen, a barátai és a megvalósult sztárriporteri álom emléke is.