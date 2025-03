Jelentős károkat okozott a média Liam Payne gyászoló családjának

Liam Payne családja a popcsillag halálával kapcsolatos médiafigyelmet és spekulációkat bírálja, mivel úgy gondolják, hogy ezek a hírek tartós károkat okoztak nekik. A család különösen Liam fiát, Beart emelte ki, aki olyan érzelmi megpróbáltatásokkal kellett szembenézzen, amelyek nem tartoznak egy hétéves gyermek mindennapjaihoz. A család továbbra is kéri a magánéletük tiszteletben tartását, hogy méltóképpen gyászolhassanak.

Továbbra sem tud nyugodt körülmények között gyászolni a tavaly elhunyt énekes, Liam Payne családja, mivel úgy érzik, a média nem bánik tisztességesen velük és az előadó emlékével. A Payne család szerint „elmondhatatlan, tartós károkat” okoztak a popcsillag halálával kapcsolatos híradásokkal. A család vasárnap reggeli nyilatkozatában kifejtette, hogy a folyamatos figyelem és spekuláció súlyosbította a gyászukat, amiben Payne fia, Bear a legnagyobb áldozat.

„A család mindig is a magánélet tiszteletben tartását kérte a gyász idejére, és most is azt kérjük, hogy adják meg nekünk a teret és időt, hogy ezt megtehessük” – idézi a nyilatkozatot a BBC.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 2024. október 16-án meghalt a One Direction egykori énekese, Liam Payne, aki egy Buenos Aires-i hotel erkélyéről zuhant le. A rendőrségi jelentés szerint a 31 éves énekes halálakor a kristály nevezetű drog hatása alatt volt, ami egy veszélyes anyag, mivel a fogyasztóját rendkívül agresszívvá teheti.

A boncolási jegyzőkönyv szerint Payne testén öt különböző sérülést találtak, amelyek közül már önmagában a fejét ért ütés elég lett volna a halálához. Az énekes holttestét tavaly novemberben szállították vissza a születési helyére, az Egyesült Királyságba, majd eltemették.

A család nyilatkozata az után érkezett, hogy az argentin hatóságok ejtették a gondatlanságból elkövetett emberölés vádját Payne egyik barátja, Rogelio „Roger” Nores és két szállodai alkalmazottja ellen.

Két másik férfi ellen továbbra is folyik az eljárás, mivel kábítószert biztosítottak Payne számára azon a napon, amikor elhunyt.

Szombaton a Brit Awards Liam Payne emlékének szentelt egy teljes szakaszt, amelyet Jack Whitehall vezetett, aki Payne egyik közeli barátja volt. „Annyi mindent elért ezen a világon, ez alatt a rövid idő alatt is. Nemcsak rendkívül tehetséges zenész volt, hanem egy hihetetlenül kedves lélek is, aki mindenkit megérintett, akivel kapcsolatba került” – mondta a komikus.