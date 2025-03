Egy moziteremnyi ember énekelte együtt a Hogyan tudnék élni nélküled? egyik dalát

A 2024 decemberében bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet már rekord sokan, 700 ezren látták, ezzel A miniszter félrelép nézőszámát közelíti, és centikre került az egymilliós álomhatár. A filmet annyira szeretik a nézők, hogy van, hogy a nagyvászon szereplőivel együtt fakadnak dalra a nézőtéren.

De a rajongás nem is csoda, a rendező, Orosz Dénes neve ismerős lehet a Coming Out, a Poligamy vagy a Seveled című filmekből is, a forgatókönyvet Kormos Anett és a sikermágnes Goda Kriszta jegyzi.

Persze a színészek is tündökölnek, Törőcsik Franciska nálunk is mesélt a forgatásról, mellette Ember Márk, Seress Zoltán, Györgyi Anna remekel.

Az alábbi videó akkor készült, amikor a nézők egy moziban együtt éneklik a legendás slágerek egyik legnagyobbikát, a Szabadság vándorait.

Demjén Ferenc nótái, úgy látszik, minden korosztály fülébe belemásznak, és nemtől függetlenül szíven ütnek mindenkit. A történet cselekménye a kilencvenes évek elején a Balatonnál játszódik, talán már ennyi is elég lenne a szívesen nosztalgiázó nézőknek, de a klasszikus dalok is tökéletes hangulatfestéssel szolgálnak.

A film sikerének apropóján Törőcsik Franciskával, a film egyik főszereplőjével készítettünk interjút, amelyben többek között arról beszélt, hogy mit jelent az alkotói folyamatokra nézve a közösségi média, vagy hogy hol húzódik az influenszer- és a színészlét közötti határ.