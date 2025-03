Ötórás Depeche Mode koncert jön sztárfellépőkkel

Magyar művészek nemzetközi színvonalú Depeche Mode produkciót állítanak színpadra. A showban a popos előadók mellett a Magyar Nemzeti Férfikar, a Hungarian Studio szimfonikus zenekar is fellép és világszinten egyedülálló koncertműsort mutatnak be november 27-én. A tervek szerint nemzetközi vizekre is elhajóznak vele.

Elkezdődtek a 101 Hang Depeche Mode Special Tribute megaprodukció próbái, hogy az MVM Dome-ban ősszel tökéletes showt mutassanak be a művészek. 101 előadó 101 hanggal tiszteleg az ikonikus zenekar előtt.

Az 50 fős szimfonikus zenekarral és 45 fős Magyar Nemzeti férfikar előadásában zeng majd az Enjoy the Silence, a Wrong, a Strangelove, a Walking in My Shoes és még sok más kultikus dal.

A koncertblokk során folyamatosan váltakoznak a különböző zenei megoldások, amelyekre egy-egy dal épül. Lesz, amikor Radics Gigi ad elő egy Martin Gore balladát, zongora, vokalisták és a szimfonikus zenekar kíséretével, vagy Lotfi Begi saját DM-verzióval áll ki a színpadra, illetve Pásztor Anna idéz meg egy karcos slágert saját, egyedi stílusában. A művészekben és a szervezőkben a közös:

mindenki Mode-rajongó.

Két fiatal tehetség is főszerepet kap: Fehér Lili Cziffra-díjaszongoraművészként és énekesnőként, Arany Timi pedig szintén énekesnőként, de a keményebb hangzást képviselve.

Petke Balázs, a produkció megálmodója és rendezője elmondta, hogy a 101 HANG produkciót rajongók keltik életre rajongók számára, és bíznak benne, hogy a Depeche Mode tagjai is büszkék lesznek majd a magyar alkotásra. A 101 HANG koncert első állomása a budapesti MVM Dome – 2025. november 27-én, majd azt követően a projekt elindul és bejárja Európa nagyvárosait. További információ a 101hang.hu oldalon található.