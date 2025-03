Jay-Z beperelte vádlóit

A zenész nem hajlandó lenyelni a hamis vádakat, főleg mivel rengeteg szenvedést okoztak ezekkel családjának. A hamis erőszak vádját vissza is vonta benyújtója, de a másik gyanúsított, P. Diddy biztos, hogy hiába kérne szót, annyi más is van a rovásán.

Jay-Z pert indított az ellen a nő ellen, aki megvádolta, hogy 25 éve Sean „Diddy” Combs-szal együtt megerőszakolták. A nő eredetileg azt állította, 13 éves volt, mikor a két zenész visszaélt helyzetével és rátámadtak az MTV VMA afterpartiján, de ezeket a vádakat nemrég visszavonta. Jay-Z pedig ezután perelte be rágalmazásért.



Beyoncé férje azt állítja, a nemi erőszak vádja hamis és „úgy időzítették, hogy a lehető legnagyobb kárt és szenvedést okozza”. Ő már a kezdetektől ártatlannak vallotta magát. Mivel családjának, feleségének, Beyoncénak is rengeteg szenvedést okozott a hamis vádaskodás, most beperli vádlóit.

De P. Diddynek, avagy Sean „Diddy” Combs-nak több más váddal is szembe kell néznie, főleg szexuális zaklatással kapcsolatosak. Tavaly szeptemberben tartóztatták le, mikor kiderült, hogy szexkereskedelemben vett részt, de azóta bántalmazással és erőszakkal is megvádolták. Nemrég Tupac Shakur halálával kapcsolatban is felmerült neve.