Olyat tett Beyoncé, amitől nemcsak az arcunkról, de a kabátunkról is letépjük a bőrt

A popkultúrát nem véletlenül hívják éppen úgy, ahogy, ugyanis ennek képviselői és szereplői valóban széles tömegeket érintenek meg és foglalkoztatnak tevékenységükkel, ami a rajongók életének számos területére hatással van. Legyen szó életmódról, előadásmódról, hajkoronáról vagy öltözködésről, a popkultúra képviselői ma már mindegyikben diktálják a divatot.

Ezt a hatást főként a sportolóknak, zenészeknek, énekeseknek, internetes tartalomgyártóknak és a legnépszerűbb színészeknek köszönhetően már a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk – elég csak David Beckham különböző frizuráira, Michael Jordan cipőire vagy Taylor Swift és Beyoncé Knowles jellegzetes ruhadarabjaira gondolni.

Utóbbi rövid időn belül ráadásul másodszor bolygatja fel a divatvilágot, ugyanis egy évvel ezelőtt a Cowboy Carter című albuma megjelenését követően lőttek ki az égbe a farmerruhák keresései és eladásai, ezúttal pedig a lemez nevét viselő, hamarosan elstartoló turnéja váltott ki hasonló, még annál is jelentősebb hatást.

A keresések kilőttek, több mint egymilliárdot érő ruhatárral indulhat a turné

Ugyan Beyoncé legújabb turnéja, a 22 állomásos, nyolc várost érintő Cowboy Carter még el sem kezdődött, de már most hatalmas hatást gyakorol a divatvilágra. A westernstílus ismét reflektorfénybe került, ezt pedig jól mutatja, hogy az internetes keresések száma is jelentősen kilőtt az előző két hónapban.

Januárban és februárban a farmer kezeslábasok és

az 1970-es éveket idéző cowboydivat iránti kereslet 4000 százalékkal nőtt, míg a vintage western ruhák (750 százalékos növekedés) és a cowboykalapok (70 százalékos növekedés) iránti érdeklődés is megugrott

– derült ki a Socially Powerful közösségimédia-ügynökség lapunkhoz eljuttatott elemzéséből.

A 43 éves, harmincötszörös Grammy-díjas énekesnő mindig is híres volt extravagáns és luxuskategóriás fellépőruháiról. A Renaissanceturné során több mint 148 egyedi szettet mutatott be, amelyeket több mint 35 divatház tervezett számára. Ebből kiindulva aligha várható, hogy a 2025. április 28-án elstartoló turnéján visszafogja magát… A szakértők becslése szerint

a Cowboy Carter turné ruhatárának teljes költsége átlépheti a 2,9 millió dollárt, azaz átszámítva az egymilliárd forintot.

És ez csak a ruha!

A Socially Powerful és Louisa Rogers divatszakértő elemzése szerint Beyoncé előző turnéjának egyes ruhadarabjai már önmagukban is elképesztő összegekbe kerültek. Például a torontói koncertjén viselt egyedi tervezésű Tiffany & Co. ruha több mint 200 órányi kézműves munkával készült, és becslések szerint meghaladta az egymillió dolláros árat. Egy másik ikonikus darabja, az Iris van Herpen által tervezett haute couture Heliosphere ruha szintén hat számjegyű összegbe, nagyjából 100 ezer dollárba került.

Louisa Rogers kiemelte: „a Renaissance turné ruhatára hatalmas médiafigyelmet generált, és megközelítőleg 187 millió dolláros médiaértéket hozott a különböző divatházak számára a Launch Metrics becslése szerint”. Ez az összeg ugyan nem a ruhák gyártási költségét tükrözi, de jól mutatja, hogy mekkora presztízst jelent egy Beyoncé-turnén szereplő dizájnerdarab. A Cowboy Carter turné ruháinak árai várhatóan még ennél is magasabbak lesznek, ennek köszönhetően Beyoncé divatipari befolyása még tovább növekedhet.

A patriotizmus erősödése segíti a trendet, de a legnagyobb divatmárkák is segítenek

A turné neve és Beyoncé eddigi ruhaválasztásai alapján egyértelmű, hogy a Cowboy Carter a klasszikus western és a modern stílus fúziójára épül – egy új irányzatot teremtve, amit Rodeo Futurism-nek neveztek el. „Beyoncé várhatóan továbbviszi azt a divatfilozófiát, amely ötvözi az amerikai westernmotívumokat az avantgárd, drámai és csillogó elemekkel. Egyfajta hibrid trendet teremt az »old school« amerikai kultúra és a modern country-pop között”.

A Rodeo Futurism tökéletes módja annak, hogy 2025-ben a patriotizmust és az amerikai értékeket újragondolt, progresszív módon jelenítse meg

– magyarázta Rogers.

A várakozások szerint a turné ruhatárában erős kontrasztok lesznek jelen: bőrből és farmerből készült darabok, fémes csillogású elemekkel kombinálva. Elképzelhető, hogy Beyoncé olyan látványelemeket is alkalmazni fog, mint a világító ledes ruhadarabok vagy a mozgásérzékelős dresszek, amelyek elősegítik a látványos színpadi hatásokat.

Mindezt ráadásul a legnevesebb divatházak tálalásában, ugyanis Beyoncé korábban is együttműködött már a divatvilág legnagyobb neveivel, és várhatóan a Cowboy Carter turnéra is hasonlóan nagy hatású dizájnerekkel karöltve készül. Korábbi turnéin az Alexander McQueen és a Schiaparelli divatház által készített egyedi ruhák nagy figyelmet kaptak, és ezek a márkák minden bizonnyal most is szerepet kapnak Beyoncé színpadi megjelenésében. Ugyanakkor várható, hogy ezúttal kevésbé ismert tervezőkkel is kollaborál majd, például Gaurav Guptával, ugyanis az indiai haute couture divattervező már korábban is készített számára egyedi darabokat.

Emellett a westernstílust hangsúlyosan képviselő olyan tervezők is szóba jöhetnek, mint Chloé és Isabel Marant, ők ugyanis az utóbbi divatszezonokban előszeretettel használták a rojtos bőrkabátokat és western ihlette fazonokat, amelyek tökéletesen illeszkednek a turné tematikájához.

Vélhetően nem marad ki a sorból a Louis Vuitton sem, már csak azért is, mert szeretnék a férfiakat is bevonni a farmerőrületbe.

Ez pedig nekik jó eséllyel sikerülhet is, mivel a divatház legutóbbi férfi kollekciója erősen inspirálódott a westernstílusból, így nem lenne meglepő, ha több kollekció vagy egy egyedi tervezésű Beyoncé-darab is kikerülne a Vuitton varrodájából.

Emellett előkerülhet a legendás Nudie Cohn egy-egy átalakított darabja is, ugyanis a divattervező-szabó olyan ikonokat öltöztetett korábban, mint Elvis Presley vagy Johnny Cash. A divatszakértők szerint ezen felbuzdulva elképzelhető, hogy Beyoncé a turnén egy merész, haute couture verziót mutat be a klasszikus díszített westernöltönyökből. Csak győzzük kivárni.

(Borítókép: Beyoncé a 67. Grammy-gálán 2025. február 2-án. Fotó: Kevin Mazur / Getty Images Hungary)