Trump leburkoltatná a Fehér Ház híres rózsakertjét, arculcsapás ez a Kennedyknek

Donald Trump állítólag már naponta egyeztet az illetékesekkel arról, hogyan nézzen ki az Ovális Iroda melletti történelmi Rózsakert, amelyet szívesen látna inkább leburkolva. Vannak olyan vélemények, hogy az elnök ezzel is csak a demokratákat akarja heccelni, de az is lehet, hogy tényleg csak hiányzik a milliárdos üzletembernek a floridai birtokán megszokott luxusnívó, talán ezért is szeretne a Fehér Házba ahhoz hasonlóan egy 100 millió dollárba kerülő báltermet is építtetni.

Ha minden igaz, a tervek már el is készültek, Donald Trumpnak már csak abban kell döntésre jutnia az elnöki rendeletek aláírása közti szabad perceiben, hogy mészkővel, greslappal vagy kemény fapadlóval burkolják le a pázsitot – állítólag azért hajlik utóbbira, mert akkor a táncos estélyek megrendezésének sem lenne akadálya. A terv szerint a kert négy sarkából nem tűnnek el a magnóliafák, és a teraszt továbbra is bukszusok, rózsabokrok és egyéb virágok vennék körbe, pusztán a gyepet számolnák fel.

A Rózsakerthez pont Trump első ciklusa alatt nyúltak hozzá, 60 év után először és utoljára, akkor Melania Trump vette az elektromos és öntözési rendszer korszerűsítését, valamit a mozgáskorlátozottak igényei szerinti átépítést a nevére (egy kültéri szobor felállítása mellett), de számos kritikát is kapott érte. Sokaknak nem tetszett ugyanis, hogy bizonyos növények átültetésre kerültek a birtokon. A first lady szóvivője Trump mostani akcióját nem kívánta kommentálni a New York Timesnak, ellenben a Fehér Ház kommunikációs igazgatója, Steven Cheung a következőt nyilatkozta róla:

A Fehér Ház évtizedek óta nem kapta meg a megfelelő gondoskodást, ezért Trump elnök úr szükséges lépéseket tesz annak érdekében, hogy megőrizze és helyreállítsa a Nép Házának nagyságát és dicsőségét.

Donald Trump legalábbis világossá tette munkatársainak, hogy a Mar-a-Lago nevű birtokán olyannyira szeretett teraszélményt szeretné Washingtonban is meghonosítani, mivel Palm Beach-i rezidenciáján órákat szokott eltölteni a teraszon, illetve szereti ott bonyolítani a találkozóit is. Az, hogy egy elnöki család rajta hagyja a kézjegyét a Fehér Házon, nem szokatlan egyébként, de elsősorban ez a privát lakosztályokat érintette eddig, a nyilvános, közösségi terekkel mindenki kesztyűs kézzel bánt.

Ezek közt említhető, hogy Gerald R. Ford elnök szabadtéri medencét, míg Barack Obama kosárlabdapályát építtetett, Michelle Obamának egy étkezésre is alkalmas kert, Melania Trumpnak pedig egy teniszpálya hiányzott a telekről. A Rózsakert átalakítása azonban egészen eddig tabu volt, hiszen ez a Kennedy házaspár épített örökségének számít az amerikai közvélemény szemében.

Több mint egy virágoskert

Az első rózsakertet 1903-ban adták át a Fehér Ház birtokán, ami Edith Roosevelt first lady szívügye volt, az elnöki dolgozószoba mellé pedig Ellen Wilson first lady telepíttette át. Az ikonikus, modern Rózsakertet azonban a Kennedy-adminisztráció alatt alakították ki Jackie Kennedy az iránti törekvéseinek részeként, hogy korszerűsítse a Fehér Házat, amely nem reprezentálta már méltóképp akkori, elhanyagolt állapotában, hivatalba lépésük idején az Egyesült Államokat. Ezért megalapította a Fehér Ház Történelmi Egyesületét, egy tanácsadó testületet, amely iránymutatásokat alkotott az épület átalakításához és állagmegóvásához, amelyekhez általában azóta is tartják magukat a különböző adminisztrációk.

A szabályozás azonban az ingatlan melletti telekre nem terjed ki, azt a Belügyminisztérium alá tartozó Nemzeti Park Szolgálat tartja karban, ezért könnyebben is tud a kültérrel kapcsolatban változtatási igényeket megfogalmazni a mindenkori elnök vagy a first lady. Ahogy a Columbia Egyetemen oktató történész, Timothy Naftali megjegyzi, az elnöki családok általában megértették, hogy a Fehér Ház egy múzeum, az amerikai nép tulajdona, így nem illik sokat változtatniuk az elődeiktől megörökölt állapotokon a nyilvános tereknél sem. Véleménye szerint azonban a mostani változtatás teljes mértékben összhangban van Trump vezetői ethoszával, ami abban fejeződik ki, hogy fel szeretné robbantani a nemzeti elitet, legyen szó akár az esztétikai ízlésükről is – írja a Town&Country magazin.

A Rózsakert pedig fontos színtere az amerikai nyilvánosságnak, számos elnöki beszédnek, államfőkkel való találkozásnak, díjátadónak, formális vacsorának, sőt még esküvőnek is biztosított már festői hátteret – amellett, hogy az elnöki család privát kertjeként is funkcionál.

A stílusikon Kennedyk álmodták meg, most Trumpék bírálják őket felül

A Kennedy házaspárra olyan nagy hatást tettek 1961-ben franciaországi hivatalos látogatásuk során az ott látottak, hogy az elnök felkérte közeli barátját, a család Hyannis Port-i rezidenciáját is átalakító Rachel Lambert Mellont, hogy álmodjon egy európai stílusú kertet az addigi Rózsakert helyére, amely így kifinomultságban felérne azokkal, amiket Európában látott, ahol felismerte a kertek fontosságát egy hivatalos rezidencia körül. A Rózsakert azonban csak egy része annak a Kennedy-örökségnek, amely felé, úgy tűnik, Trump figyelme irányul mostanság.

A múlt hónap elején gyakorlatilag saját magát nevezte ki a Kennedy Központ elnökének azzal, hogy szövetségeseit rakta be a kuratóriumba; de a megszüntetni kívánt USAID-et (Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség) is Kennedy elnök hozta létre. Ellenjegyzett továbbá egy végrehajtási rendeletet, amely előírja a nyilvánosságra hozatalát az összes olyan titkosított iratnak, amely John F. Kennedy meggyilkolásával kapcsolatos, és talán az sem véletlen, hogy Robert F. Kennedy Jr.-t jelölte az Egészségügyi és Humánerőforrás Minisztérium vezetésére – szedte össze a Daily Mail.

Érdekes ellenpontja egyébként egymásnak a két elnöki pár.

Míg a Kennedy házaspárt mint az egyik legkifinomultabb államfőt és first ladyt tartják számon, addig a téma megmondóemberei nagyjából ennek épp az ellenkezőjét gondolják Donald és Melania Trumpról. A véleményüket pedig valószínűleg az Ovális Irodába szánt új kristálycsillár és a Fehér Ház új bálterme sem fogja megmásítani. Bár az elnök teljesen biztos magában és abban, hogy ez az új helyiség meg fogja ütni a mércét: „Nagyon jó vagyok báltermek építésében. Gyönyörű báltermeket építek” – mondta nemrégiben egy sajtótájékoztatón.

(Borítókép: Jabin Botsford / The Washington Post via Getty Images)

A szerző luxusszakértő, az Inda Press gondozásában megjelent Stílusgourmand című könyvet ide kattintva rendelheti meg: