Meghan Markle sorozata bicskanyitogatóan makulátlan, de tele van szeretettel

Március 4-én, közel két hónappal a tervezett megjelenés után, megérkezett Meghan Markle sussexi hercegné sorozata a Netflixre. A Szeretettel, Meghan eredetileg január 15-én került volna képernyőre, de a Los Angeles-i erdőtüzek miatt eltolták a premier dátumát. Nem is baj, mert a Nancy Meyers-filmek hangulatát idéző könnyed sorozat tökéletes tavaszindító, annak ellenére is, hogy végig tetten érhető benne egyfajta irreális tökéletesség.

Szeretettel, Meghan címmel, március 4-én debütált a Netflixen Meghan Markle sussexi hercegné sorozata, amelyben igyekszik egy egészen új, mégis autentikus oldalát megmutatni közönségének. Ez azonban nem teljesülhet százszázalékosan, ugyanis mindamellett, hogy a hercegné főzésre és mások jóllakatására irányuló szeretete tökéletesen érzékelhető, mindezt egy abszolút irreálisan makulátlan köntösbe burkolja, aminek következtében már az első rész tizedik percétől elveszíti a kapcsolatot a nézővel. De ne rohanjunk ennyire előre.

Meghan Markle mind a nyolc részben tökéletes külsővel libben a kamerák elé, a legtöbbször mezítláb jár-kel a konyhában és a zöldségeskertben egyaránt. Igazi vidéki háziasszony képét sugározza a megjelenése, aki ráadásul fenséges házi kosztot főz, saját kezűleg készít fürdősót, és méhviaszból önt gyertyát. Egészen szimpatikus is lehetne ez a kép, ha egy Nancy Meyers által rendezett mozifilmben látnánk, de az, hogy számára ez az idill jelenti a „szürke” hétköznapokat, inkább bicskanyitogató egy átlagnéző számára.

Tényleg barátok?

A sorozat visszatérő eleme, hogy minden részében érkezik egy vendég Meghanhöz, aki segít neki elkészíteni az adott rész főfogását – több esetben a hercegné barátai látogatták meg őt a kaliforniai Montecitóban található otthonukban. A Szeretettel, Meghan első részében Daniel, Meghan Markle sminkese, egyben régi barátja mutatkozik be a nézőknek, akivel 15 éve ismerik egymást. Ezt azonban hamar meg is kérdőjelezzük,

ugyanis Meghan nem tudja a barátjáról, hogy balkezes, hogy szereti-e a paradicsomot, sőt azt sem, pontosan mióta ismerik egymást.

Mindezt talán észre sem vennénk, ha előtte néhány perccel nem maga Markle mutatta volna be Danielt úgy, mintha mindennap sülve-főve együtt lennének, vagy mondta volna el azt, hogy a Briliáns elmék című sorozat forgatása óta dolgoznak együtt...

Ez az elbizonytalanító érzés a második részben is a nézővel marad, amikor is Mindy Kaling színésznő érkezik, hogy segítsen a hercegnének előkészülni egy gyerekbarát kerti partira. Meghan Markle ugyanis őt is régi barátként mutatja be, akivel anyaságuk köti össze őket, ennek mégis ellentmond az a kimértség, ami az egész epizód alatt tetten érhető közöttük.

Los Angeles, gyerekkor, kultúrák

Végig vezérfonál a sorozatban, hogy Meghan Markle mennyire imád enni, főzni és másokat etetni.

Biztos vagyok benne, hogy a főzés a szeretetnyelvem

– fogalmaz több részben is. Kiemeli, hogy nemcsak az étel elkészítése és annak elfogyasztása okoz neki hatalmas örömet, hanem az a látvány is, amikor valaki megkóstolja főztjét, és ízlik neki, amit készített. Elmondása szerint mindig is kifejezetten érdekelte a gasztronómia, az iskolában is nagyon szeretett a főzéssel vagy zöldség- és gyümölcstermesztéssel kapcsolatos dolgokat tanulni. Pedig korántsem egy farmon tengette a mindennapjait gyerekként.

Meghan Markle Los Angelesben nőtt fel, ahol, mint mondta, mindig is rengeteg kultúra keveredett, amit leginkább az ételek sokszínűségében és a nagy választékában érzékelhetett az ember. Annak ellenére, hogy bizony sokszor meg kellett húzniuk a nadrágszíjat, amikor az anyagiakról volt szó, mindig igyekeztek finom és tápláló ételeket enni. Még akkor is, ha az éppen egy gyorséttermi fogás volt.

Hatalmas kultúrája van a koreai street foodnak LA-ben, így én is imádom a rántott csirkét koreai módra, a kimchit és a savanyúságokat.

A sorozatban két séf is érkezik Meghan konyhájába, akik igazi autentikus ételeket készítenek vele, közülük az egyik Roy Choi, aki pont az emlegetett koreai életérzést hozza el a kaliforniai gazdagságba. A másik séf Ramón, aki egy mexikói éttermet vezet, ami szintén igazán közkedvelt konyhának számít a nyugati parton.

Ebben a két részben Meghan Markle kicsit háttérbe szorul, de ez jót is tesz a sorozatnak.

A néző ugyanis végre kapcsolódni tud Meghanhöz, úgy érezheti, vele együtt tanul valami újat, ráadásul ez végre valami olyan, amiben a hercegné sem tökéletes. Ügyetlenkedik, kérdez, kreatívkodik, egészen emberi oldalát mutatja. De csak nagyjából 15 percre, majd visszazökken a valóságba – vagy az általa gondosan felépített színjátékba.

Elérhetetlenül tökéletes, de szeretetteljes

Meghan Markle sorozata leginkább egysíkúnak, szinte már unalmasnak mondható, de mindemellett muszáj azt is hozzátenni, hogy tagadhatatlanul sugárzik belőle a szeretet. Elhisszük, hogy a hercegné valóban nagyon szeret főzni és kertészkedni, csak azt nem, hogy a mindennapokban összekoszolni is szereti magát ezen tevékenységek közben.

Több barátjával is megismerkedhetünk, akik között sminkes, színész, de cégtulajdonos is van. A sorozatban igyekszik megmutatni, milyenek a velük eltöltött délutánok, feltehetően ezt is abból a célból, hogy legyen valami elem, amivel igazán azonosulni tud a néző. Azonban a társadalom nem olyan nagy százaléka mondhatja el magáról, hogy fantasztikus fűszernövényeket termeszthet a háza hátsó udvarán, amiből aztán természetes arcmaszkot gyárthat barátnője, a Tatcha kozmetikai márka alapítójának segítségével.

A sorozatban minden negatívum ellenére így végig akadnak jelenetek, amelyekben az átlagember is felfedezheti önmagát, sőt akár tanulhat is valami újat. Viszont végig érezhető az az elérhetetlen tökéletesség, amely abból a felfoghatatlan gazdagságból fakad, amiből a hercegné ma már nem igazán tud (és vélhetően nem is akar) kiszakadni a kisemberek ízlésének elnyerése érdekében.

Mindezt kárpótolja a szeretetteljes hangulattal, amely végig jelen van a sorozatban, ugyanis ez az, ami igazán színt ad a szériának. „A szeretet a részletekben rejlik” – hangsúlyozza többször is Meghan.

Mégis mi volt a cél?

Nem alaptalanul vetődhet fel a kérdés, hogy vajon mi lehet, ha van egyáltalán mondanivalója egy ilyen kaliberű sorozatnak. Tekintve, hogy ez az ötödik netflixes produkciója Meghan Markle-nek, amióta Sussex hercegnéje lett, azt gondolnánk, hogy valamilyen mögöttes céllal készíti el azt...

Egy biztos, közönsége végre betekintést nyerhetett abba, mit is szeret csinálni nap mint nap, miközben különös fókuszt kap az, hogy mennyire precízen és kimérten éli az életét, és ennek ellenére mégis milyen könnyednek mutatja magát a külvilágnak. Bemutatja közeli barátait, kedvenc receptjeit és hobbijait is, így összességében azt érezheti a néző, hogy a néhány évvel ezelőttig működő blogja, a Tig elevenedik meg mozgókép formájában.

Végül a sorozat valós indíttatása az utolsó képkockákon hangzik el, amikor Meghan tósztot mond barátainak:

Ez egy nagyon izgalmas új fejezete az életemnek, amit örülök, hogy megoszthatok veletek, mert mindannyiótoktól rengeteget tanultam. Köszönöm a rengeteg szeretetet és támogatást!

Monológjához hozzáteszi, remek időszak ez az életében arra, hogy ismét rendesen ápolja baráti kapcsolatait, újakat alakítson ki, és újra kapcsolódjon önmagával. Harry herceg is erre emeli poharát, miközben mosolyogva néz feleségére.

