Távozik a Tankcsapda gitárosa

Instagram-oldalán jelentette be Sidlovics Sidi Gábor, hogy távozik a Tankcsapdából. A gitáros elmondta, hogy hosszú gondolkodást követően január végén határozta el magát, hogy kilép a zenekarból, ahová 13 évvel ezelőtt csatlakozott:

13 év alatt rengeteg minden történt velem itt, és a legtöbb dologra jó szívvel fogok emlékezni ebből. A véleménykülönbségeinktől függetlenül, mindig hálás leszek a Tankcsapdának, hogy ma az lehetek, aki vagyok

– mondta a zenész. Majd hozzátette, hogy távozását nem szeretné kommentálni.

„Bár biztos sokan vagytok, akik válaszokat szeretnétek – és ez teljesen érthető, én is így lennék –, de arra kérlek Titeket, jómagam is, hogy egyelőre bármilyen nehéz is, és tudom, hogy sokaknak az, most fogadjátok el, hogy nem szeretnénk erről részletesebben beszélni. Éljük meg inkább a hátralévő koncerteket együtt, a zenéé és még így, az együtt töltött óráké legyen a főszerep” – emelte ki.

Jövőjéről csak annyit osztott meg, hogy a későbbiekben is zenélni fog, a Tankcsapdával pedig május 2-án lép fel utoljára, a Budapest Parkban.

A zenekar Facebook-oldalán közölte a hírt, a döntést pedig azzal indokolták, hogy „az utóbbi időben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nem egyformán látjuk a jövőnket”. Majd hozzátették, hogy nem állnak le, és hamarosan rögzítenek egy teljesen új albumot.