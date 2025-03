„Éppen szakítani akartunk, amikor kiderült, terhes vagyok” – mondta Tóth Gabi, aki csóró énekesnőként említi magát

Tóth Gabi is elfogadta Hajdú Péter meghívását beköltözős műsorába. Az énekesnő többek között arról is beszélgetett a műsorvezetővel, hogy Krausz Gáborral már kislányuk születése előtt sem volt túl rózsás a kapcsolatuk.

2023-ban derült ki, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor elválnak, később, mint ahogy a válási procedúra kezdetét vette, mert a pár nem szerette volna, hogy kislányuk sérüljön. Nemrégiben Krausz Gábor teljesen új kontextusba helyezte a válásuk időszakát, amikor elmondta, Tóth Gabi megcsalta őt. Az énekesnőnek sem kellett több, mindenbe beavatta követőit volt házasságáról egy Instagram-videóban, most pedig még több részletre derít fényt Hajdú Péter műsorában.

Az énekesnő kijelentette, nem volt hűtlen Krausz Gáborhoz, a séf viszont soha nem akarta megengedni neki, hogy kilépjen a már nagyon mérgezővé vált kapcsolatukból. Arról is beszélt, ijesztő számára a tudat, hogy volt férje minden lépését ismeri, és minden interjúfelkérést vagy megjelenést arra használ fel, hogy ellene szervezkedjen.

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban úgy fogalmazott,

Gáborral nem terveztem, hogy lesz egy közös gyerekünk, nem úgy alakultak a dolgaink, nagyon küzdöttem ezért a házasságért, amit sokan nem tudnak.

Hozzátette, már éppen szakítófélben voltak, amikor kiderült, hogy terhes. Az énekesnő elmondása szerint ezután egy kicsivel jobb időszak következett, Hanni születését házasságuk sikertörténeteként emlegette.

Mindezek mellett betegségéről is vallott Hajdú Péternek, elmondta, 18 éves korában tüdőembóliája volt, amiből nagyon nehezen épült fel. Élete legmélyebb időszakaként emlékezett vissza erre a néhány hónapra.

Amikor volt az életmentő műtétem és órák voltak hátra az életemből, és a párom megcsalt a legjobb barátnőmmel, a menedzserem otthagyott, egy hónap alatt mindenki otthagyott, mert beteg lettem és le kellett mondani a fellépéseket, abból újraépülni

– fogalmazott. Hozzátette, még ekkoriban sem bántották annyira, mint most, és nagyon szeretné, ha ismét mindenki úgy nézne rá, mint régen.

Tóth Gabi anyagi nehézségekkel is küzd

Az énekesnőnek nem csak érzelmileg, de anyagilag is megviselte a válása és az azt követő botrány.

A csóró énekesnő… Mindent elviszek, a parizert is, mert akkor nem kell vennem. Most őszintén, te mikor voltál olyan helyzetben a felnőtt léted alatt, hogy azért mész egy bizonyos boltba, mert van 4000 pont a kártyádon? Esküszöm, nálam most ez van

– fogalmazott Tóth Gabi a műsorban a Blikk birtokába jutott felvétel szerint. Az énekesnő mindezért a volt férjét tartja felelősnek. „Ezzel nekem nagyon nagy károkat okozott szakmailag, emberileg. Én a gyerekem apjával nem tennék ilyet soha, pedig lett volna mit mondanom róla. Csak olyan dolgokat mondok el, amit vagy már mondott, vagy a könyvében benne van a múltjáról” – jelentette ki.

Elmondása szerint az, hogy Krausz Gábor megnyerte a Dancing with the Stars negyedik évadát, nagyban köszönhető annak, hogy áldozatként állította be magát a nyilvánosság előtt.

Köze volt ahhoz, hogy én elhagytam őt, és megsajnálták. Az emberek egy nő oldalára sose állnak, pláne nem egy kurváéra, aki elhagyja a férjét, ugye? Ez jött le az embereknek rólam. Hogy mennyire volt toxikus a kapcsolat, és hogy ebben én mit éltem át, az senkit nem érdekel. Mindent rám olvastak, és azóta is ő a sikeres, jól mennek a dolgai. Nekem meg anyagilag és emberileg is össze kell magamat újra szedni

– mondta Tóth Gabi, aki azt is elárulta, hogy nem nagyon hívják fellépni, tavaly is csak egy fellépése volt. „Anyagi nehézségeim vannak most. Nagyon. Szerintem tizenhat évesen voltam ilyen állapotban, hogy mondjuk anyámtól kértem pénzt vagy az anyósoméktól, hogy be tudjak vásárolni” – tette hozzá.