III. Károly lejátszási listájától még a Buckingham-palota őrei is táncra perdülnek

III. Károly király egy személyes lejátszási listát indít, ezen pedig olyan zenék szerepelnek, amelyek feldobják a hangulatát és fontos emlékeket idéznek fel benne. A BBC beszámolója szerint az előadók között van Bob Marley, Kylie Minogue és Grace Jones is.

Az uralkodót a Buckingham-palotában fényképezték le a projekt kapcsán, amely a King’s Music Room nevet kapta, s a királyi DJ-pulton az „on air” felirat szerepel. Egy videóelőzetesben látható, amint a palota előtti őrségváltáson a zenekar Bob Marley Could You Be Loved című slágerét játssza a Nemzetközösség országainak zenéjét ünneplő projektben.

Szóval ez az, amit különösen szerettem volna megosztani – dalok, amelyek örömet szereztek nekem

– hangsúlyozta III. Károly.

Hozzátette, hogy tudja, nincs egyedül a zene iránti szeretetével, s megvan az a figyelemre méltó képessége, hogy boldog emlékeket idéz fel bennünk, valamint megvigasztal minket a szomorú időkben. Kiemelte, hogy az talán még fontosabb, amikor ünneplések alkalmával hozza össze az embereket a zene.

Hétfőtől lesz elérhető a dalok teljes repertoárja, a királyi kommentárokkal együtt. Bob Marley és Kylie Minogue mellett várhatóan Davido nigériai–amerikai és Raye brit énekes is közreműködnek majd.

A projekt célja, hogy a Nemzetközösség napját ez alkalommal másként közelítsék meg. A koncert, amelyet a westminsteri apátságban rendeznek meg, a király zenei érdeklődését tükrözi majd, egészen az 1930-as évekbeli énekesektől az afrobeat sztárjaiig.

Hozzátette, hogy már régóta érdeklődik Bob Marley zenéi iránt, sőt járt az énekes egykori jamaicai otthonában, amelyet azóta múzeummá alakították át. A palota ablakai előtt a zenekar a reggae királyának egyik üzenetét játszotta: „Ne hagyd, hogy megváltoztassanak, ó, vagy akár átrendezzenek! Ó, ne!”