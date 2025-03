Isten áldja Bindzsisztánt! Majka pénzosztást tartott az Arénában

Először csendülhetett fel élőben Majka legújabb dala, a Csurran, cseppen – ami még január közepén debütált a YouTube-on, és azóta 16 milliós megtekintésre tett szert – a Papp László Budapest Sportarénában, ahol március 7-én adott koncertet az előadó, amely a Majka 2049 fantázianevet kapta. Az előadó egyébként március 8-án szintén az Arénában lép fel, sőt eredetileg az volt a betervezett dátum – ami Majka 2050 néven fut –, ám a nagy érdeklődésre való tekintettel megtoldották még eggyel, ami végül egy nappal előrébb került – így jártak anno az Azahriah-rajongók is a Puskás Arénába szervezett koncertnél. A rapper előzetesen azt ígérte, hogy a fellépésen mindenkit elrepít a jövőbe, amiben főleg a futurisztikus látványvilág lesz a segítségére, és nem is beszélt mellé.

Majkának abban a tekintetben nehéz dolga van az arénás fellépéseknél, hogy már a fesztiválokra összeállított műsora is az egyik, ha nem a legkomplexebb a hazai zenekarok közül, így mindig kérdéses, hogy még jobban meg tudja-e ugorni a tőle megszokott szintet. Az előadó viszont jól rátapintott arra a kifejezetten az arénákba tervezett koncertjeivel, hogy mindamellett, hogy a már meglévő dalokat valamiképp újragondolják, a leginkább a vizuális élmény az, amivel hozzá tudnak tenni egy-egy produkcióhoz. Ebből pedig a Majka 2049 koncerten sem volt hiány.

Az már a koncert kezdete előtt, a stadion körül összegyűlt tömegből ítélve biztosnak tűnt, hogy telt házzal fog üzemelni az Aréna az este folyamán, ami 13 ezer embert jelent. Az Arénába belépve azonnal szembetűnővé vált a színpad két oldalán lévő ferde, hajlított kijelző, amelyhez hasonlót talán azok láthattak, akik részt vettek Adele müncheni koncertjeinek valamelyikén. Ez az elrendezés egyébként kissé olyan hatást keltett, mintha az ember egy színházba lépett volna be – olykor a koncert alatt egy legördülő függöny volt látható a kijelzőkön, így ezzel talán nem is nagyon lőttünk mellé. A teljes zenekarával – köztük Feng Ya Ou és Békefi Viki vokalistával – színpadra lépő Majka a fellépés kezdetén úgy jelent meg a képernyőn, mint a filmbéli Terminátor, utalva arra a futurisztikus koncepcióra, amivel beharangozták a koncertet. Ez a képi világ az este alatt számtalanszor visszaköszönt a képernyőn, bemutatva egy technológia által uralt világot, ám ezt a hatást ezen felül másban nemigen értük nyomon – kivéve mondjuk az előadók és a táncosok öltözékét.

Elsőként a Hidegvérrel című dalt hallhatták a rajongók, amely alatt Majka a kifutón sétált, mögötte a népes táncossereggel, illetve füst- és lángoszloppal körbevéve. A dal után kifejtette, 2018-ban, azaz hét éve léptek fel utoljára az Arénában, akkor még Curtisszel, ami egy meghatározó pillanata volt az életüknek, így mindenképp szerettek volna visszatérni. Később arról beszélt, 25 évvel ezelőtt tűnt fel a ValóVilágban, azóta felnőtt egy egész generáció, akik valószínűleg azt sem tudják, ki ő, és mikor szerepelt a műsorban. Sőt, még Pogány Indulónak is beszólt, mikor azt kezdte el felidézni, hogy fiatalon írt egy dalt, amit majdnem tíz éven keresztül nem játszottak, majd megkérte a közönséget, tegyék fel a kezüket a legrégebbi Majka rajongók.

Megmondta a Pogány Marci, hogy Majkát a mama hallgatja

– jelentette ki.

A koncert alatt többször is kiszólt a rajongókhoz, és ahogy azt a fesztiválos fellépésein már megszokhattuk, nem esett nehezére, hogy megmozgassa a koncert kezdetén egyébként még nem teljesen átszellemült közönséget. Úgy tűnt, mintha várnának valamire – nyilván a Csurran, cseppenre. Egy ponton vicceskedve az ülő közönséggel Majka közölte, hamarabb kellett volna megvenniük a jegyet: „Azt hitted, hogy csak az Azahriah-ra fogy el hamar, mi?”, máskor pedig vizet kért egy rajongótól, azt remélve, nem tettek drogot az italba.

Pénz, pénz, pénzecske

Az áttörés a Tündi-bündi felcsendülésekor érkezett meg, amelyben Beyoncé egyik dalának, a Crazy On Love-nak a betétjét használták, de ehhez hasonló retró dalok más szerzeményeknél is felsejlettek. Ahogy arról az Index is beszámolt, Majka még tavaly az MVM Dome-ban adott egy körszínpados koncertet, amelyen a saját dalait alakították át úgy, hogy azok eredeti alapja helyett világslágerekét használták fel. Némelyik szerzemény most hasonlóképp lett újradolgozva, erősítve a még rockosabb vagy épp dubstepesebb vonalat, de nem lehet elmenni a vizuális látványvilág mellett sem. Az utópikus érzetű grafikák többnyire a kijelző közepén jelentek meg, míg kétoldalt Majkát és a zenekart láthattuk. A használt lézerfények és fényoszlopok hatására könnyen egy technóbuliba képzelhettük magunkat, a Szigeten, amivel jól láthatóan nem spóroltak a szervezők. A hangzás tekintetében pedig elmondható, hogy fényévekkel jobb volt, mint a korábbi, MVM Dome-os fellépés, ahol nem feltétlen lehetett tisztán hallani a dalszövegeket.

Majkának két vendégfellépője volt az este során, előbb az X-Faktorból megismert Éberkóma, amely a harmadik helyet tudta megszerezni a műsorban, ám felléphetnek az idei Sziget fesztiválon. A banda két dalt adott elő, köztük a Lobbyt, majd Molnár Tomi érkezett a színpadra, aki szintén két szerzeménnyel érkezett, köztük az Azt beszélik a városban dallal, ami a Csurran, cseppenhez hasonlóan egy kormánykritikus nóta.

Azt elárulhatom, sőt megígérhetem, hogy mindig oda megyünk, ahol a gyengék vannak

– jelentette ki Majka, mielőtt elénekelték az Azt beszélik a városban dalt.

A Csurran, cseppen esetében egyébként sejthető volt, hogy Majka valószínűleg a nagy katarzis részeként utoljára hagyja majd, de mégsem így tett, hanem a műsormenet közepén húzta elő a tarsolyból. A képernyőn és az afelett futó szalagsávokon a dalszöveg különböző részei voltak láthatóak, míg Majka egy mozgatható emelvényen tűnt fel Nikával és Hermann Bertolddal, amit lassan a kifutó legvégéhez emeltek. A Rekviem egy álomért című film betétdala is felcsendült, mielőtt a Csurran, cseppen következett, addigra már a közönség is megérkezett. Bindzsisztáni dollárt szórt le a nézőközönségre, majd lefutott a kordonhoz is pénzt osztani – amit egy bundába öltözött vezér folytatott, majd távozott. Bár megszokott, hogy Majka az Elvitted a szívemet dallal zárja a fellépéseit, a nagy sikerre való tekintettel ismét előadták a Csurran, cseppent, ezúttal viszont az aréna plafonjából pénzeső, pontosabban 1 millió bindzsisztáni dollárt érő bankjegyek hullottak a rajongók nyakába. Végtére is a dal szövege így szól:

Csurran, cseppen / Az égből pénz kell, hogy essen.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)