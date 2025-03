Bevándorlók büszke gyermeke, aki történelmet írt az idei Oscar-gálán

Egy nő sokkal többre képes, mint azt sokan hinnék, ezt az állítást erősíti Zoë Saldaña is. A 46 éves színésznő ugyanis a hét elején zsebelte be az év legjobb női mellékszereplőjének járó Oscar-díjat. Ön mennyire ismeri az elismert színésznőt?

Kétség sem fér hozzá, hogy Zoë Saldaña az idei év egyik nagy nyertese, mivel az Emilia Pérezben nyújtott teljesítményéért eddig minden díjat elvitt, amire jelölték. A Golden Globe-tól kezdve a BAFTA-n át egészen az Oscar-díjig. A 46 éves színésznő ráadásul történelmet írt győzelmével,

eddig ő a harmadik latin származású színésznő, aki elnyerte a nagy presztízsű elismerést.

Saldaña a spanyol nyelvű, drámai elemekkel átszőtt musicalben egy ügyvédnőt alakít, akinek az a feladata, hogy segítsen a film főszereplőjének abban, hogy nemátalakító műtétet hajtsanak végre rajta, ezzel pedig kitörhessen a kartell által befolyásolt életéből.

A latin származású színésznő számára azért is jelentett sokat, hogy éppen ezért a szerepéért kaphatott ilyen rangos díjat, mert a spanyol a másik anyanyelve az angol mellett. Beszédében úgy fogalmazott,

a nagymamám, ha most itt lehetne, elképesztően boldog lenne, hogy éppen egy olyan filmért nyertem meg ezt a díjat, amelyben spanyolul beszélek és énekelek.

Másképp ismerkedett meg a színpaddal

Zoë Saldaña mindössze nyolcéves volt, amikor elhatározta, színésznő lesz, ha felnő. Ezt az ambícióját egészen a 2000-es évekig nem volt alkalma kamatoztatni, azonban megismerkedhetett a színpaddal egy egészen más szemszögből. Először táncosként próbálta ki magát a parketten, ám ahogy azt egy interjújában is elmondta, nincsenek megfelelő lábai ahhoz, hogy igazán jó legyen ebben a szakmában. Ekkor került az életébe a színjátszás, egy brooklyni társulatban kezdhette meg amatőr pályafutását.

Miután kilencéves korában édesapja meghalt autóbalesetben, az édesanyjának nem volt elég pénze, hogy eltartsa három gyermekét, ezért lányait elhunyt édesapjuk családjához küldte egy időre, de a gimnáziumot már az Egyesült Államokban fejezték be. Ekkoriban, a kilencvenes évek végén szerepelt több színházi előadásban is, amiket a New York Youth Theatre-ben adtak elő. A többféle fiatalkori traumát feldolgozó szerepei juttatták el egy ügynökséghez, ahol végül első komoly tévés szerepét is megkapta. Ezen lehetőségek pedig mind hozzájárultak ahhoz, hogy végül az Emilia Pérezben is esélyt szavazzanak neki.

A háromgyermekes édesanya, aki a filmnek köszönhetően immáron BAFTA-, SAGA-, Golden Globe- és Oscar-díjas színésznő, a következőket mondta, amikor átvette a legrangosabb színészi elismerést: „A nagymamám 1961-ben érkezett ebbe az országba. Bevándorló szülők büszke gyermeke vagyok, nagy álmokkal, méltósággal – és rengeteg szorgalommal.” Ha további érdekességeket szeretne megtudni Saldañáról, akkor tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízkérdésekre, amelyeket nőnap alkalmából állítottunk össze!