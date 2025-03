Vágási Feri annyira beszállt az internetbe, hogy attól még Janka néni is kijózanodott

Már 11 éve nincs velünk Bajor Imre színész-humorista, akit az ország a Szomszédok című sorozatban ismerhetett meg, majd a Heti Hetesnek köszönhetően vált hazánk egyik legismertebb és legkedveltebb művészévé. Az ünneplés helyett azonban a színész születésnapja – ma lenne 68 éves – 2014 óta már csak az emlékezésről szól.

Mint ismert, Bajor Imre Budapesten született 1957. március 9-én, karrierje pedig már 19 éves korában elindult. Színészi pályáját az Állami Déryné Színházban kezdte 1976-ban, karrierjének alakulásában pedig vitathatatlan, hogy Verebes István játszotta a legfontosabb szerepet, mivel ő volt az, aki a színházi körökben frekventált, Balettcipő nevű lokálban felfedezte tehetségét.

1990-ig már több mint egy tucat tévé- és mozifilmben szerepelt (többek között a Linda című tévésorozat pár részében), de országos ismertséget mégis azzal szerzett, hogy bekerült a Szomszédok tévésorozatba, ahol 77 részen át alakított egy meleg fodrászt.

Ez volt az első alkalom, hogy egy meleg karakter népszerű lett Magyarországon, a Bajor Imre által alakított fodrász, oli úr ugyanis a közönség egyik legnagyobb kedvencévé vált a sorozat szereplői közül.

A széria első részének próbaadását 1987. május 7-én, az utolsó, 331. fejezetét pedig 1999. december 30-án tűzték műsorra a történelmi Magyar Televízióban. A Szomszédok ötlete a BBC EastEnders című sorozata nyomán született, ám a Szomszédok kevesebb külsős helyszínen játszódik, és jobban fókuszál a szereplőkre.

A produkció epizódjai hétköznapi témákat jártak körbe, így a nézők könnyedén azonosulni tudtak a rendszerváltást megelőző, majd azt követő változásokkal. A Szomszédok ugyanakkor óvatosan bánt a politikával, és sokan fel is rótták a készítőknek, hogy mint állami televízió által készített műsor, alkalmas volt arra is, hogy befolyásolás eszköze legyen. Legyen bármi is az igazság, az viszont mindenkinek a fejébe égett, ahogy a szereplők az epizódok végén általános igazságokat durrogtattak, és morális iránymutatást nyújtottak a nézőknek – még ha ez sokszor meglehetősen sablonosnak is tűnt.

Bajor Imre a Szomszédokban aratott sikere után folytatta a tévés szereplést, játszott a 7-es csatorna, majd a Pasik! című sorozatokban. Bajor-show címmel egy ideig saját műsora is volt, ám a legsikeresebb tévés szereplése az RTL heti talkshow-jához, a Heti heteshez kapcsolódott. Bajor az alapcsapat tagja volt, többek között Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Farkasházy Tivadar és Verebes István mellett.

A színész-humorista egészségi problémái 2009 tavaszán kezdődtek, amikor eltört a bokája, és a felépülése sokkal lassabban haladt, mint arra számított, ami nagyon megviselte őt. 2011 elején ismét kórházba került, akkor kimerültség miatt, ám hamar kiderült, hogy vérnyomásproblémái vannak. Egy hónapig pihent, aztán visszatért a Heti hetesbe és a színpadra is. 2013-ban lett újra beteg, majd 2014 elején kórházba került, ahol kiderült, hogy agydaganata van. A diagnózist követően még Kínába is elutazott gyógykezelésre, de végül az ottani orvosok nem műtötték meg. Állapota hol jobbra, hol rosszabbra fordult, a betegség 2014. augusztus 6-án azonban legyőzte. 57 éves volt.

